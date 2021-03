Yhdeksän koronatartuntaa Essoten alueella – hoidon tarve kasvussa

0

Essoten alueella on löydetty tänään keskiviikkona yhdeksän uutta positiivista koronatestien tulosta, kerrotaan Essotesta tiedotteessa. Kuusi tartunnoista havaittiin Mikkelissä ja kolme Pieksämäellä. Suurin osa tapauksista liittyy aiempiin altistuksiin ja ilmenivät jo karanteeniin asetetuilla. Viimeisimpien tartuntojen jäljitys on edelleen käynnissä. Pieksämäellä kaikki tartunnan saaneet olivat karanteenissa ennen tartunnan toteamista.

– Nyt on hyvin tärkeää kaikkien vähänkään oireita saavien käydä koronatestissä. Tämä koskee myös lapsia ja nuoria. Haluan korostaa, että lievienkin oireiden johdosta lapsetkin tulee testata, tähdentää Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Suuret tartuntamäärät ovat alkaneet näkyä Mikkelin keskussairaaloiden osastoilla. Hoitohenkilökuntaa tarvitaan samaan aikaan osastoille, tartuntojen jäljitykseen ja rokotuksiin.

– Valitettavasti osasto- ja tehohoidon tarve on kasvanut. Sairastuneiden ja karanteeniin asetettujen joukossa on myös Essoten työntekijöitä. Joudumme jälleen perumaan ja siirtämään aikoja laajasti palveluissamme. Olemme yhteydessä niihin, joiden aikoja siirretään. Pahoittelen tilannetta, sanoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.