Poikkeusolojen pähkinät osa 51

Kysymykset:

1. Minä vuonna PP-Electro Ky:n aiempi liiketila tuhoutui tulipalon seurauksena?

2. Mitä yksikkö kandela mittaa?

3. Minä vuonna hehkulamppuja alettiin valmistaa Suomessa ja minkä yrityksen toimesta?

4. Missä maassa sijaitsee Euroopan suurin aurinkovoimala?

5. Mikä on Tukes?

6. Millä paikkakunnilla Suomen toiminnassa olevat ydinvoimalat sijaitsevat?

7. Mitkä kaksi kuukautta Suomessa ovat sellaisia, jolloin ei ole virallisia liputuspäiviä?

8. Minkä arkisen, mutta oivallisen keksinnön kehitti suomalainen Maiju Gebhard?

9. Minkä urheilulajin osaaja on Tokion olympialaisiinkin nimetty Henri Ruoste?

10. Mitä syötävää on kapuuni?

Oikeat vastaukset löytyvät 25.3. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati PP-Electro, joka haastaa seuraavaksi kysyjäksi Otto Mannisen koulun.