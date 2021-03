Essoten alueelta löytyi 14 uutta koronatartuntaa, joista yksi Kangasniemeltä

0

Essoten alueelta on löytynyt kaikkiaan 14 positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Tartunnoista yksi löytyi Kangasniemeltä, Juvalta ja Pieksämäeltä kaksi sekä Mikkelistä yhdeksän.

Tapauksista kolme havaittiin jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Peräti 11 on täysin uutta tartuntaa. Osa niistä linkittyy aiemmin tunnistettuihin Essoten alueen tartuntaketjuihin ja osa Uudellemaalle. Eräiden ketjujen jäljitys on vasta aluillaan.

Koronataudille altistumisia on jo jäljityksen alkuvaiheessa tiedossa Mikkelin Urpolan ja Tuppuralan kouluissa. Kaikkia altistuneita ei ole vielä tavoitettu ja jäljitys jatkuu tiistai-iltaan. Essote päivittää altistumispaikkoja jäljityksen edetessä. Katso virukselle altistumisen paikat täältä.

– Tilanne on parissa vuorokaudessa valitettavasti kääntynyt selvästi heikompaan suuntaan niin tapausmäärien kuin sairaala- ja tehohoitoa vaativien tapausten suhteen. Alueen koronanyrkki kokoontui tänään ja päätti pysyttää alueen edelleen kiihtymisvaiheessa ja rajoitukset ja suositukset ennallaan. Odotamme valtioneuvoston ensiviikkoa koskevia linjauksia ennen kuin arvioimme tulevia rajoitustoimia, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut kaikkiaan 16 350 Essoten alueen asukasta. Tämä tarkoittaa noin 20,2 prosenttia yli 16-vuotiaista. Toinen rokoteannos on pistetty noin 2 800 henkilölle.

– Kasvaneiden rokotemäärien ansiosta pystyimme avaamaan maanantaina lisää rokotusaikoja vuonna 1951 ja sitä ennen syntyneille. Ajat menivät hetkessä ja uusia avataan sitä mukaa, kun varmistuu tieto saapuvista rokotemääristä, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.