Kohvajää on lisääntynyt Etelä-Savon järvillä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä järvestä riippuen 37–46 senttimetrin välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja, kertoo Etelä-Savon Ely-keskus tiedotteessa. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella Etelä-Savon mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 5–10 senttimetriä keskimääräisiä arvoja pienempiä. Maaliskuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on jälleen kasvanut. Kohvajään osuus on keskimäärin noin 55–74 prosenttia jään kokonaispaksuudesta. Ely-keskus muistuttaa, että kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida jäillä liikuttaessa. Etelä-Savon Ely-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia 19.-20. maaliskuuta kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Alueellisilla havaintopaikoilla jäälle satanut lumi on hidastanut tai kokonaan estänyt teräsjään paksuuntumisen. Edelliseen mittausajankohtaan eli 23. helmikuuta verrattuna teräsjään osuus on pakkasista huolimatta kasvanut vain Mikkelin Ristiinassa ja Mäntyharjun Pyhävedellä muutaman sentin. Pertunmaan Peruvedellä ja Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus on pysynyt ennallaan.

Lumen alle muodostunut vesikerros on jäätynyt havaintopaikoilla lähes kokonaisuudessaan kohvajääksi. Ainoastaan Pertunmaan Peruvedellä havaittiin kaksi senttimetriä paksu vesikerros teräs- ja kohvajääkerrosten välissä. Jään päällä oli paikoin 3-13 senttimetriä tiivistynyttä lunta, josta osa ehtinee vielä muodostua kohvajääksi muutaman päivän aikana.

Tällä hetkellä mittauspaikoille on muodostunut paikoin hyvä hankikanto aivan ranta-alueita lukuun ottamatta. Yöpakkasten jatkuessa jäällä liikkuminen on vaivatonta aamupäivisin, mutta päiväksi jään päällimmäinen kerros pehmenee auringonpaisteen ja lämpötilan nousun takia.