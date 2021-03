Pääkirjoitus: Koulutusjärjestelyt mukautuvat tarpeeseen

0

Suomessa on jo nyt monilla aloilla pula työvoimasta. Entisestään tuo pula korostuu tulevina vuosina, kun julkisen sektorin työpaikoilta lähtee kokeneita työntekijöitä runsain määrin eläkkeelle.

Tällä hetkellä Kangasniemi tarvitsisi lisää terveydenhuollon ammattilaisia. Varsinkin lähihoitajista on kova pula. Nyt Esedu on reagoimassa tilanteeseen ja aloittaa elokuussa Kangasniemellä lähihoitajakoulutuksen. Koulutuksen suuntautumisena on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. Lähihoitajakoulutus järjestetään työelämäpainotteisesti, eli työssä oppiminen korostuu ja ajatuksena on, että oppiminen tapahtuu kangasniemeläisissä ikäihmisten hoivayksiköissä. Esedu järjestääkin koulutuksen tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Vastineeksi saadaan paikkakunnalle uusia alan osaajia.

Vastaavat koulutukset Esedu on aloittanut jo Juvalla ja Mäntyharjulla.

Opiskeluiden tuominen sinne mistä alan ammattilaisia puuttuu on hyvä idea. Nyt opintojen perässä ei tarvitse välttämättä matkustaa naapurikuntiin. Opiskeluihin voi innostaa sekin, että alan osaajille on luvassa töitä omalta paikkakunnalta. Juvalla ja Mäntyharjulla opintoihin löytyi kymmenkunta opiskelijaa. Toivottavasti Kangasniemelläkin ryhmä saadaan kokoon ja opinnot hyvin käyntiin.