Kolumni: Maallemuuton etsikkoaikaa

Viime viikolla tässä lehdessä oli artikkeli monialayrittäjä Jani Jokelaisen perheen ja yrityksen muutosta Kangasniemelle. Heidän muuton sinetöi paikalliset kontaktit. Hiljattain Ylen haastattelussa Anni Torniainen ja Niko Pynnönen kertoivat, että he arvostavat turvallista asumista maaseudulla. Muutoin heidän perheelle riittävät päiväkoti, koulu, kauppa ja apteekki. Heidän kolmilapsinen perheensä muutti kaupungista Hirvensalmelle.

Puulan pohjoisrannalta katsottuna Torniaisen ja Pynnösen perheen ratkaisu näyttää oivalta esimerkiltä. Vastaavanlaisiin olisi täällä satoja mahdollisuuksia. Kirkasvetisen Puulan rannoilla on yli 5000 loma-asuntoa. Niistä osa on rakennettu ympärivuotiseen asumiseen. Paikat odottavat isäntiään ja emäntiään sekä heidän päätöksiään ottaa tila ja Suomen kauneimmaksi rankattu ympäristö haltuunsa. Myös vuokra-asuntoja ja ostettavia kohteita löytyy hyvin. Kangasniemellä palvelutaso on ylivertainen esimerkkiperheen vaatimustasoon verrattuna.

Kulunut vuosi on nostanut maaseudun uuteen arvoon. Mitä enemmän tehdään sulkuja ja ihmisten liikkumista rajoittavia päätöksiä, sitä enemmän maaseutu hyötyy tilanteesta. Ketä tahansa alkaa ahdistaa, jos elämänpiiri rajataan töineen asunnon sisälle ja pikaiseen pistäytymiseen lähikaupassa. Maalla kauppakin sijaitsee sopivasti kilometrin tai useamman päässä. Kangasniemellä aamun tuoreet muikut löytyvät yhtä läheltä kuin lähikauppa. Omaa piha-aluetta reunustaa usein ulkoilun mahdollistava järven ranta, metsämaat, luonnon polut tai hiihtoladut. Kun liikkumista kaupungeissa rajoitetaan, täällä siihen kannustetaan puhtaassa ilmanalassa ja ulkona luonnossa.

Elämä koronan varjossa on muuttunut odottamiseksi. Odotetaan rokotuksia, rajoitusten päättymistä, perhejuhlien, elokuvien, konserttien, festareiden, teatterin ja monien muiden asioiden paluuta. Varmasti lomautetut ja irtisanotut odottavat eniten pääsyä takaisin töihin ja opiskelijat oppilaitoksiin. Koettu odottaminen on mollivoittoista. Päinvastoin kuin lapsen syntymässä, jossa päämäärä ja odotusaika tiedetään. Silloin voidaan iloita ja suunnitella tulevaa, tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä.

Kangasniemellä on viime syksystä lähtien odotettu kunnanjohtajan vaihtumista. Uudesta johtajasta odotetaan puolestaan sateentekijää. Kuntamarkkinoinnissa pitäisi päälliköstä riippumatta toimia jatkuvasti. Aivan, kuten odottavassa perheessä, suunnitella tulevaa, uskoa siihen ja toteuttaa unelmaa. Mikäli halutaan uusia asukkaita, pitää eri tavoin etsiä ja rohkaista muuttoa harkitsevia ihmisiä. Kaikissa medioissa on nyt tilaa omaperäisille menestystarinoille päivittäisten koronalukujen ja yleisen valittamisen sijaan. Jättipottiin tarvitaan kunnan lisäksi kannustavia ulostuloja myös seurakunnalta, kylätoimikunnilta, yrityksiltä, perheiltä ja yksittäisiltä kuntalaisilta. Kaikilta kotikuntamme lähettiläiltä. Myös henkilökohtaisin kontaktein, kuten yllä Jani Jokelaisen tapaus osoittaa.