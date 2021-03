Poikkeusolojen pähkinät osa 50

0

Kysymykset:

1. Minä vuonna PTA-Putki Oy aloitti toimintansa Kangasniemellä?

2. Kuka/ketkä ovat suunnitelleet Kangasniemen vesitornin?

3. Mikä on Suomen yleisin sukunimi (8.3.2021)?

4. Millä nimellä kutsutaan maailmassa vuosina 1918-20 kiertänyttä pandemiaa?

5. Missä olivat PTA-Putki Oy:n ensimmäiset vuokratilat Kangasniemellä?

6. Mikä on viides planeetta auringosta?

7. Mistä sanoista muodostuu COVID-19?

8. Luettele kolme viidestä suomalaisesta koirarodusta.

9. Minkä niminen luotain laskeutui Marsiin 18.2.2021?

10. Mikä on Suomen suosituin kissarotu?

11. Minä vuonna Matkakiinteistö on rakennettu?

Oikeat vastaukset löytyvät 18.3. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Kysymykset laati PTA-Putki Oy, joka haastaa seuraavien poikkeusolojen pähkinöiden tekijäksi PP-Electro Ky:n.