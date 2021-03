Viikonloppu toi 11 koronatartuntaa Essoten alueelle – rokotettuja yli 14 000

0

Viikonlopun aikana löytyi kaikkiaan 11 positiivista koronatestien tulosta Essoten alueelta, tiedottaa Essote. Yhdeksän tartuntaa ilmeni Mikkelissä ja yksi sekä Puumalassa että Mäntyharjulla. Viisi tartuntaa liittyy aiempiin tartuntoihin. Kuusi on täysin uutta ja yhden lähde on ulkomailla.

Uusista tartunnoista viisi on osa uutta tartuntaketjua, jonka lähde on todennäköisesti Essoten alueen ulkopuolella. Tämän ketjun tapaukset löytyivät Mikkelistä. Mikkelin Kalevankankaan päiväkodilta on yksi ryhmä asetettu sunnuntaina karanteeniin tähän ketjuun liittyen.

– Samaan tapaan kuin pääkaupunkiseudulla, myös meillä on havaittu monia uusia tartuntoja ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä. Kehotamme kaikkia hakeutumaan koronatesteihin pientenkin oireiden johdosta, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalääkärit tähdentävät karanteenimääräysten tarkkaa noudattamista koko karanteenin ajan.

– Tauti voi puhjeta karanteenin missä tahansa vaiheessa. Yleensä oireet tulevat karanteenin alussa, mutta ne voivat ilmetä myös jälkimmäisellä viikolla, tähdentää pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Koronarokotukset ovat jatkuneet sitä mukaa, kun rokotteita on Essoteen saatu. Ensimmäisen rokotepistoksen on saanut nyt noin 14 200 henkilöä, mikä on noin 17,6 prosenttia alueen yli 16-vuotiaista.

Essote avaa 22. maaliskuuta kello 8 koronarokotuksen ajanvaraukseen aikoja myös 1946-1951 syntyneille.