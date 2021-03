Essoten alueelta löytyi neljä koronatartuntaa ja virusmuunnos

0

Eilisen jälkeen Essoten alueelta on löytynyt neljä uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Kaksi tartuntaa löytyi Mikkelistä ja kaksi Joroisista. Kaikki tapaukset liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

Yhdestä Essoten aiemmin uutisoimasta alueen tartuntaketjusta on havaittu viruksen Etelä-Afrikan muunnos. Kaikkiaan ketjusta on todettu yhdeksän tartuntaa.

– Tapausten joukossa oli yksi jo molemmat rokotteet saanut henkilö. Sairaalahoitoon joutui ketjusta selvästi nuorempia henkilöitä kuin aiemmista tartuntaketjusta. Tämä osoittaa, että virusmuunnosten takia täytyy olla erityisen varovainen. Lähialueilla hyväkin tilanne on saattanut muuttua parissa päivässä erittäin vaikeaksi, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Uusia tautitapauksia ei ole enää löytynyt muuntoviruksen aiheuttaman tartuntaketjun liepeiltä.

Essoten koronalääkärit ja sosiaalityön ammattialaiset haastavat alueen asukkaat pitämään huolta läheisistään. Viimeisen vuoden aikana on todettu selvästi enemmän itsemurhia kuin vuotta aiemmin ja psykiatristen palvelujen käyntimäärät lisääntyivät 23,7 prosenttia.

– Tämä tulee näkymään pitkään väestön psyykkisessä hyvinvoinnissa, terveydenhuollon järjestelmän kuormituksessa ja toki myös kustannuksissa, Seppälä arvioi.

Essoten mukaan koronan vaikutukset näkyvät selvästi myös oppilas- ja opiskeluhuollossa, jossa viime kevään aikana erityisesti kuraattoreiden käyntimäärät lisääntyivät lähes 30 prosenttia.

– Asiakasmäärät ovat tämän jälkeen olleet jatkuvasti huomattavasti aikaisempaa korkeammalla tasolla, kertoo Essoten perhepalvelujen palvelupäällikkö Johanna Puhakka tiedotteessa.

Lasten ja nuorten lisääntyviin masennusoireiden on Essotessa hankittu myös lisäosaamista. Talven aikana sote-kuntayhtymässä on koulutettu 25 opiskeluhuollon ammattilaista – terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja – nuorten masennusoireiden varhaiseen interventioon.

– On erityisen tärkeää, että mielenterveysoireista lasta tai nuorta päästään auttamaan jo riittävän varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä, johon oppilas- ja opiskeluhuolto kokonaisuudessaan pystyy vastaamaan hyvin. Usein yhteydenotto omaan tuttuun kuraattoriin tai terveydenhoitajaan on hyvä ensikontakti, tähdentää Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen tiedotteessa.

Varhainen interventio soveltuu käytettäväksi perustasolla kouluympäristössä yläkouluikäisillä ja toisen asteen opinnoissa olevilla nuorilla. Koulutuksen on toteuttanut Kuopion yliopistollinen sairaala ja interventio on todettu kliinisesti vaikuttavaksi sekä tehokkaaksi.