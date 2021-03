Pääkirjoitus: Perusteltu siirto

0

Eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden ja oikeusministeriön yhteispalaverissa päätettiin viikonloppuna siirtää kunnallisvaalit huhtikuulta kesäkuulle. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Vaalien siirron kannalla olivat kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta. Eduskunnan odotetaan käsittelevän tarvittavat lakimuutokset vielä tämän viikon aikana.

Maan koronatilanne on alkuvuoden aikana muuttunut aiempaa pahemmaksi. Tautitapauksia on enemmän ja sairaaloissa on aiempaa enemmän ja aiempaa nuorempia potilaita hoidossa. Vakavassa tilanteessa on politiikka asetettava samalle viivalle yhteiskunnan muiden toimintojen kanssa. Jos ravintolat suljetaan ja ulkonaliikkumiskieltoja suunnitellaan, on paikallaan rajoittaa vaalien merkeissä tapahtuvaa liikehdintää.

Vaalien siirto on perusteltua myös demokratian näkökulmasta. Jos vaalit pidettäisiin ajallaan tilanteessa, jossa ennusteiden mukaan koronapiikki on pahimmillaan, saattaisi ihmisten terveyden lisäksi vaarantua myös demokratia. Uskaltaisivatko kaikki lähteä äänestämään, jos tartunnan vaara uhkaa? Pystyttäisiinkö vaalit kaikkialla järjestämään turvallisesti?

Vaikka vaalien siirrolle on perusteet, ansaitsevat hallitus ja oikeusministeriö moitteet. Koronatilanne ei tullut kenellekään yllätyksenä. Miksi vaalien siirtoa ei ryhdytty puuhaamaan aikaisemmin?