Essoten alueelta löytyi kolme korontartuntaa – koronalääkäri kannustaa hakeutumaan testeihin

Eilisen jälkeen Essoten alueelta on löytynyt kolme uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Yksi tartunnoista liittyy aiempiin tapauksiin. Kaksi tartuntaa löytyi alueen ulkopuolisilta, Essoten alueella testeissä käyneiltä henkilöiltä.

– Testeissä on syytä käydä, vaikka tilanne näyttää jo rauhoittuneen. Jos tulee vähänkään flunssaoireita tai muuta koronaan viittaavaa kuten pääsärkyä ja vatsaoireita, niin testeihin tulee hakeutua. Tilanne voi muuttua nopeasti erittäin huonoksi, kuten monilla alueilla on jo nähty. Uudet virusvariantit tarttuvat helposti, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronatesteihin voi hakeutua Essoten alueella kolmella tavalla:

1) Tekemällä Omaolo-oirearvion ja yhteydenottopyynnön osoitteessa: www.omaolo.fi

2) Varaamalla ajan koronatestiin Mikkelissä: essote-covid.eaika.fi

3) Soittamalla Päivystysavun numeroon 116 117 (linja 1)