Poikkeusolojen pähkinät osa 49

0

Kysymykset:

1. Milloin Kangasniemen kunnantalo on rakennettu?

2. Miten monta koulurakennusta on taajama-alueella?

3. Kuinka monta virallista liputuspäivää ja kuinka monta vakiintunutta liputuspäivää on vuodessa?

4. Mikä lämmitysmuoto on Kalliolan koulussa?

5. Kuka huolehtii kaavateiden ja kunnan taajaman pihojen aurauksesta?

6. Milloin Kalliolan koulu rakennettu?

7. Milloin vesitorni rakennettu?

8. Kuinka paljon Kansis-keskuksella meni vettä 2020?

9. Leikkipuistojen määrä taajama-alueella?

10. Kangasniemi-salin korkeus lavan edestä?

11. Milloin on kevätpäiväntasaus?

Oikeat vastaukset löytyvät 11.3. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Kysymykset laati Kangasniemen kunnan Kiinteistökeskus, joka haastaa seuraavan viikon pähkinöiden tekijöiksi PTA-putki Pirhosen.