Yläkoulu etäopetukseen keskiviikosta alkaen

Itä-Suomen aluehallintovirasto tulee antamaan määräyksen koulutilojen sulkemisesta 7.-9. luokkien opetukseen keskiviikosta 10.3. alkaen 28. maaliskuuta saakka koko Essoten alueella, mukaan lukien Kangasniemi. Myös Itä-Savon Sosterin alueella yläkoulut siirtyvät samaksi ajaksi etäopetukseen.

Päätöksen taustalla on Itä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Sami Remeksen mukaan valtakunnalliset linjaukset ja valtakunnallinen epidemiologinen tilanne, josta Remes kertoi aluehallintoviraston tänään pitämässä tiedotustilaisuudessa. Alueellisen päätöksen tekeminen otti samasta syystä aikansa, koska alueen epidemiologinen tilanne ei yksin edellyttänyt yläkoulujen siirtämistä etäopetukseen.

– Päätöstä ei tehty kevyin perustein, eikä varmuuden vuoksi, Remes kertoi.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän mukaan valtakunnallinen koronatilanne on äärimmäisen vakava, ja Essote jakaa tämän näkemyksen tilanteesta. Lisäksi riski tartuntojen leviämiseen Seppälän mukaan on nyt suuri alueen päättyneen hiihtolomaviikon jälkeen, kun ihmiset ovat matkustelleet.

Aluehallintoviraston mukaan nyt alkava yläkoulujen sulku poikkeaa kevään etäopetustilanteesta siinä, että opetuksen järjestäjät eli kunnat voivat käyttää koulujen tiloja käyttää sulun aikana muun muassa tukiopetukseen, oppilashuoltoon ja menossa olevan yhteishaun ohjaukseen.

Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimesta vastaavan johtajan Anu Liljeströmin mukaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on tärkeää, ja syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tilanne on huomioitava esimerkiksi järjestämällä tuki- tai lähiopetusta.