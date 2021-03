Essoten alueen rajoitukset kiristyvät sulkuaikana – yläkouluja ei siirretä etäopetukseen

0

Essoten alueelta on löytynyt elisen jälkeen kolme uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Yhden tartunnan saaneen kotipaikka on alueen ulkopuolella. Lisäksi kaksi muuta henkilöä, joiden kotipaikka on merkitty Essoten alueelle, on sairastunut alueen ulkopuolella. Heidän eristyksenä jatkuu nykyisessä asuinkunnassa.

– Olemme edelleen korkeissa tartuntalukemissa, mutta kokonaistilanne näyttää rauhoittuvan verrattuna hankaliin edellisiin viikkoihin. Karanteenit alkavat myös purkautua ja sairastuneet päästä osastohoidosta, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiristi Essoten alueen kokousrajoituksia. Avi kielsi kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Määräys on voimassa 8.-31.3.2021.

Essoten alueen ns. koronanyrkki kokoontui tänään perjantaina pohtimaan uusia rajoitustoimia. Lähes kaikki alueelliset toimet on jo otettu käyttöön. Tiettyjen tartuntatautilain kohtien osalta nyrkki ei löytänyt tartuntatautilain mukaisia perusteita rajoitusten kiristämiseen. Tartuntatautilaissa on tiukat kriteerit, joita alue ei täyttänyt mm. tilojen sulun osalta.

Yläkoulujen etäopetuksen suhteen nyrkki oli yksimielinen, että alueen oma epidemiologinen tilannekuva ei täytä tartuntatautilain mukaista välttämättömyystilannetta. Jos kansallinen epidemiologinen tilanne vaatii etäopetukseen siirtymistä, niin nyrkki katsoi sen vaativan sosiaali- ja terveysministeriön tarkkaa ohjeistusta ja THL:n asiantuntijalausuntoa, jolloin aluehallintovirasto voi määrätä koulut etäopetukseen.

– Myös Etelä-Savossa toteutetaan kolmen sulku ensi viikosta lähtien. Kaikkien tulee tähän sitoutua, vaikka tilat eivät suoraan vielä sulkeutuneet. Sulkuaikana tulee kotoa poistua vain välttämättömiin töihin ja asioille. Kaikkea muuta kodin ulkopuolista asiointia ja henkilökontakteja tulee välttää. Kaikenlainen kokoontuminen ja sosiaaliset kontaktit tulee jättää pois. Valtion ohjeistusta asian suhteen saatiin vasta perjantaiaamuna. Voi hyvin olla, että tilanne on alkuviikkoon mennessä myös tiukentunut niin, että kriteeristöt täyttyvät tai uusia rajoittavia päätöksiä tehdään valmiuslain perusteilla, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Essoten alueella kaikkiaan 11 384 henkilöä. Se on 14,1 prosenttia yli 16-vuotiaista. Toinen rokoteannos on annettu kaikkiaan 2 769 henkilölle.

– Rokotuksiin liittyvät kyselyt ruuhkauttavat nyt puhelinpalvelujamme. Tavallisin kysymys on, miksi rokotusaikoja ei ole varattavissa. Avaamme aikoja sitä mukaa, kun saamme rokotteita. Terveydenhuollon henkilöstö on kovalla kuormituksella ja suuret puhelumäärät eivät yhtään helpota tilannetta. Toivoisin ihmisten olevan kärsivällisiä. Suurempia rokotemääriä on lupailtu huhtikuussa, Gärdström kertoo.

Kysymyksiä kannattaa esittää puhelimen sijasta Essoten uudessa Chat-palvelussa osoitteessa www.essote.fi. Jos puhelintiedustelu on välttämätön, kannattaa soittaa Essoten koronalinjan numeroon 040 359 9781 (arkisin klo 8–15), josta voi varata myös rokotusaikoja.

– Myös tämä palvelunumero on ollut hyvin ruuhkautunut. Olisi hienoa, jos sinne pääsisivät ne ihmiset, joilla ei ole nettiajanvarausta käytettävissä, Gärdström toivoo.

Essoten koronalääkärit muistuttavat, että tässä vaiheessa rokotukset tapahtuvat lääketieteellisessä järjestyksessä. Jos henkilö ei ole oikeutettu rokotteeseen, hänet käännytetään pois rokotuspaikalta.