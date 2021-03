Pääkirjoitus: Betaniaa pelastamaan

0

Vanha Betania on Satamatien varrella seissyt tyhjillään jo pitkään. Vapaiden uskonsuuntien kokoukset pidetään helluntaiseurakunnan tiloissa ja nykyisin Pieksämäen vapaaseurakunnan omistuksessa oleva Betania on jäänyt vaille käyttöä.

Vaikka Betania on jo vähän ränsistynyt, on Hilding Ekelundin suunnittelema ja 1920-luvun alussa rakennettu talo edelleen kaunis ja ryhdikäs. Ei ole mikään ihme, että tasaisin välein Betanian kunnostaminen nousee puheisiin. Pieksämäen vapaaseurakunnalla ei ole rakennukselle tarvetta eikä myöskään varoja, jotka kunnostaminen vaatisi.

Betanian pelastajaksi on etsitty yhdistystä, joka voisi hankkia rakennuksen omistukseensa ja ottaa vastuun kunnostamisesta ja kunnostusrahojen keräämisestä harteilleen. Nyt sellainen on löytymässä. Kesäkangasniemeläinen Tero Westerlund on perustamassa Ekelundien elämäntyön vaalimiseen keskittyvää yhdistystä. Kangasniemen apteekkarin Alfred Ekelundin pojat Hilding ja Ragnar jättivät jälkensä suomalaiseen arkkitehtuuriin ja taiteeseen. Hilding oli arkkitehti ja professori. Tunnettu arkkitehti oli myös hänen vaimonsa Eva Kuhlefelt-Ekelund. Ragnar Ekelund puolestaan oli taidemaalari ja runoilija.

On hienoa, että Kangasniemellä on Westerlundin kaltaisia mökkiläisiä, joilta löytyy hienoja ideoita ja jotka ovat valmiit antamaan panoksensa mökkikuntansa kehittämiseen. Westerlundin puuhaamassa yhdistyksessä on jo mukana parisenkymmentä henkilöä. Toivottavasti kangasniemeläisetkin lähtevät joukolla mukaan hankkeeseen. On tärkeää, että Betania saadaan pelastetuksi. Tärkeää on sekin, että täältä maailmalle lähteneet apteekkarin pojat muistetaan myös synnyinpaikkakunnallaan.