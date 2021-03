Kaksi uutta koronatartuntaa Essoten alueella – nuorten harrastustoiminnan ohjeisiin täsmennyksiä

0

Essoten alueelta on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa, tiedottaa kuntayhtymä Essote. Molemmat positiiviset koronatestien tulokset havaittiin jo karanteeniin asetettujen joukosta ja tapaukset liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

Essoten alueella täsmennetään nuorten eli 12-18 -vuotiaiden harrastustoimintaa koskevaa ohjeistusta kiihtymisvaiheen aikana.

-Harrastustoimintaa voi jatkaa, jos tietyt tiukat kriteerit täyttyvät. Jos taas ohjeen kriteereiden mukaiset turvajärjestelyt eivät toteudu, suosittelemme laittamaan kiihtymisvaiheen ajaksi tauolle yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Kuntayhtymä nyt täsmentänyt ohjeistustaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpidetason 2 ohjeiden mukaiseksi.

Ohjeistuksessa edellytetään, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet. Kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä. Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita. Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastus kerralla samoja henkilöitä. Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä.

Ohjeiden mukaan toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa, osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiinhakeutumisessa. Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa. Harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia. Suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen.

Eilen keskiviikkona Essote tiedotti seitsemästä uudesta koronatartunnasta kuntayhtymän alueella. Noin puolet tartunnoista löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Muut liittyvät aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin.

– Työpaikoilla kannattaa nyt ottaa erityisesti huomioon kahvi- ja ruokataukojen turvallisuusjärjestelyt. Kahden metrin turvavälit tulee ehdottomasti pitää, muistuttaa Seppälä.