Poikkeusolojen pähkinät osa 48

Kysymykset:

1. Milloin käynnistyi keskuskeittiön toiminta Kansis-keskuksessa?

2. Mitkä ovat keskuskeittiön asiakasryhmät?

3. Kuinka monta lounasta ja välipalaa keskuskeittiöllä valmistetaan päivittäin?

4. Paljonko prosenteissa ilmaistuna oli keskuskeittiön käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste vuonna 2020?

5. Montako siivottavaa kiinteistöä/kohdetta on puhtauspalveluilla?

6. Kuinka paljon eri kohteissa on yhteensä siivottavia neliöitä?

7. Kuinka monta eri lounasruokaa on kiertävillä ruokalistoilla?

8. Kuinka monta vakituista työntekijää on ruoka- ja puhtauspalveluissa?

9. Mikä on yhden lounaan elintarvikekustannus?

10. Minkä lautakunnan alaisuuteen ruoka- ja puhtauspalvelut kuuluvat?

11. Kuka on teknisen lautakunnan puheenjohtaja?

Oikeat vastaukset löytyvät 4.3. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laativat kunnan ruoka- ja puhtauspalvelut, jotka haastavat seuraavan viikon pähkinöiden tekijöiksi Kangasniemen kunnan kiinteistökeskuksen. Kiitos kiinteistöjen kunnossapidosta.