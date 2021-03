Koronarokotuksiin uusia ryhmiä mukaan – ajanvaraus uusille ryhmille avautuu keskiviikkoaamuna

0

Essoten alueella on saanut nyt ensimmäisen koronarokoteannoksen 12,3 prosenttia alueen yli 16-vuotiaista asukkaista, tiedottaa Essote.

– Toivonpilkahduksia näkyy siinä, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien rokotukset alkavat olla loppusuoralla. Ensimmäisen pistoksen on saanut nyt kaikkiaan 9 967 henkilöä ja toisenkin jo 2 758. Uusia rokoteannoksia on luvassa ja avaamme rokotusaikoja uusille nuoremmille taustasairauksia omaaville ryhmille, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essote avaa keskiviikkoaamuna 3. maaliskuuta kello 8.00 rokotusaikoja uusille ikäryhmille. Rokotusajan saavat tuolloin varata vuosina 1941–1945 syntyneet ikäihmiset sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet puolisot.

Lisäksi keskiviikkoaamuna Essote avaa ajanvarauksen vuosina 1962–1971 syntyneille THL:n riskiryhmän 1 taustasairauksia sairastaville. Tässä rokotusryhmässä ei rokoteta puolisoita.

– Molemmissa rokotusryhmissä rokotteita on saatavilla edelleen vain rajoitetusti, ja siksi myös rokotusaikoja on rajallisesti. Ajanvarausta kannattaa seurata päivittäin, kehottaa Gärdström.

Rokotusaikoja lisätään varattaviksi uusien rokote-erien saapumisen myötä. Ajanvaraus koskee vain ensimmäistä rokotuskäyntiä. Tehosterokotteen aika varataan ensimmäisen rokotuskäynnin yhteydessä paikan päällä.

– Muut kuin yllä mainitut rokotusajan varanneet joudutaan valitettavasti käännyttämään rokotuspisteiltä pois, Gärdström muistuttaa.

Lisätietoja ja linkki koronarokotusten ajanvaraukseen löytyy tästä: Koronarokotukset väestölle – Essote