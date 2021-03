20 uutta koronatartuntaa löytynyt Essoten alueelta – rajoitusten tiukentamista harkitaan

0

Koronaepidemia osoittaa jälleen kiihtymisen piirteitä Essoten alueella, sillä eilisen jälkeen sote-kuntayhtymän alueelta on löytynyt kaikkiaan 20 positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote.

Osa tartunnoista on ilmennyt jo aiemmin karanteeniin asetettujen ihmisten joukosta, mutta myös uusia tartuntaketjuja on löytynyt ja osan alkulähde on alueen ulkopuolella.

– Osa aikuisista näyttää väsyneen tilanteeseen ja unohtaneen varovaisuuden. Aikuisten välisiä kohtaamisia tulee edelleen paljon ja sitä kautta tartunnat leviävät. Eilen tartuntoja on tullut muun muassa kuntosalilta ja aikuisten välisistä baarikohtaamisista. Molempia on suositeltu jätettäväksi nyt väliin, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten alueen ns. koronanyrkki kokoontui tänään arvioimaan tilannetta. Rajoitukset pysyvät tässä vaiheessa ennallaan. Tilannetta arvioidaan kuitenkin päivittäin, ja jos tartuntamäärien suunta ei käänny selvästi laskuun lähivuorokausien aikana, tullaan rajoituksia tiukentamaan uuden tartuntatilain mukaisesti.

Tartuntatautilääkärit ovat pyytäneet ympäristöterveydenhuollolta valvontaa tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaisten rajoitusten toimimisesta. Pykälään sisältyvät muun muassa kahden metrin turvavälit aikuisten harrastustoiminnassa. Jos d-pykälä ei toteudu käytännössä tai tartuntoja ilmaantuu siitä huolimatta ja sairaalahoito kuormittuu, ovat seuraavana vuorossa tartuntatautilain 58 g -pykälän mukaiset toimet. Ne tarkoittavat käytännössä tilojen sulkemisia. Yksi mahdollisuus on myös pyytää Trafilta rajoituksia joukkoliikenteen matkustajamääriin. Yhtenä mahdollisuutena on myös muun muassa yläkoulujen siirtyminen etäopetukseen.

– Aikuisväestöllä on nyt suuri vastuu sen suhteen, että joudutaanko lapsiin ikävästi kohdentuvia rajoituksia tiukentamaan. Uudet lapsiin kohdentuvat rajoitukset ovat viimesijaisia ja niitä ovat muun muassa lasten harrastustoiminnan keskeyttäminen ja yläkoulujen etäopetus. Pystymme asettamaan uusia rajoituksia nopealla aikataululla, Seppälä kertoo.

Koronatartunnat, lomakausi ja karanteenit ovat panneet Essoten terveydenhuollon ja vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstön tiukoille. Tartunnan saaneiden osastohoito vaatii myös enemmän resursseja kuin tavanomainen hoito.