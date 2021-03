0

Perjantain jälkeen Essoten alueelta on löydetty seitsemän uutta koronatartuntaa. Liki kaikki positiiviset koronatestien tulokset on havaittu jo karanteeniin asetettujen joukosta.

– On huojentava tieto, että tartuntoja löytyy henkilöiltä, jotka ovat jo karanteenissa. Tartuntoja saaneiden lukumäärät ovat edelleen isoja, mutta tilanne näyttäisi olevan hallinnassa, arvioi Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.