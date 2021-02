Essoten alue siirtyy koronan kiihtymisvaiheeseen

0

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alue siirtyy koronaepidemian suhteen kiihtymisvaiheiseen. Näin linjasi eri viranomaisista koostuva Essoten alueen koronanyrkki, tiedottaa Essote. Pääasiallisena perusteena muutokseen on Essoten alueen korkea ilmaantuvuusluku. Kahden viimeisen viikon aikana on todettu 124 koronatartuntaa ja ilmaantuvuusluku on noussut 125:eem 100 000 asukasta kohden. Pääosa tartunnoista on Mikkelissä, mutta yksittäisiä tapauksia löytyy myös alueen muissa kunnissa.

Essoten alueella linjaus tarkoittaa, että Mikkeli siirtyy leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, mutta rajoitukset jäävät. Muut kunnat, kuten Kangasniemi, nousevat perustasolta kiihtymisvaiheeseen.

– Altistumisia on tapahtunut nyt Mikkelin lisäksi myös muiden kuntien alueella. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä näkee, että koko Essoten alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Mikkelin osalta tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut hyvin ja suurista tartuntamääristä huolimatta Mikkelissä palataan kiihtymisvaiheeseen eli samalle tasolle muun alueen kanssa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten mukaan koronakoordinaatioryhmä pyytää Itä-Suomen aluehallintovirastoa tekemään kaikkia kuntiaan koskevat tartuntatautilain 58 d pykälän mukaiset päätökset.

– Koordinaatiotyöryhmä näkee tilanteessa rauhoittumisen merkkejä, joten alue ei ainakaan vielä siirry vielä tason 2 mukaisiin toimenpiteisiin. Tätä kuitenkin arvioidaan koko ajan ja viimeistään ensi tiistaina uudemman kerran. Suurin käytännön muutos lienee, että aikuisten harrastustoiminta suositellaan keskeytettävän kaikissa Essoten alueen kunnissa, Seppälä kertoo.

Aluehallintovirasto ja alueen kunnat tekevät linjauksen johdosta omat päätöksensä.

Eilisen jälkeen Essoten alueelta on löytynyt seitsemän uutta koronatartuntaa. Pandemiapäällikkö Hans Gärdströmin mukaan näihin sairastuneihin liittyy paljon uusia altistuksia eri puolilla Essoten aluetta.

– Kaikkiaan olemme asettaneet altistuneita karanteeniin lähes 800 henkilöä, kertoo Gärdström tiedotteessa.

Osastohoidossa on kaikkiaan 21 koronapotilasta. Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän mukaan altistuneiden suuresta määrästä voi odottaa uusia sairastumisia ja sitä myötä myös kasvavaa sairaalahoidon tarvetta.

– Sekä terveydenhuollon että vanhuspalvelujemme henkilöstö on nyt kovassa kuormituksessa, kertoo Seppälä tiedotteessa.