Vaalikirjoitus: Kukaan ei saa jäädä yksin

Piispa Seppo Häkkinen totesi viikko sitten Kunnallislehdessä näin: Yksinäisyys on kaikkein yleisimpiä inhimillisen kärsimyksen syitä.

Koronan mukanaan tuomien rajoitusten myötä yksinäisyys on räjähtänyt käsiin Suomessa. Poikkeuksellinen aika on lisännyt suomalaisten yksinäisyyttä ja Suomen Punaisen Ristin mukaan tällä hetkellä lähes joka kolmannes suomalainen kärsii yksinäisyydestä, kun aiemmin yksinäisiä oli joka viides. Yksinäisyyden haitat kasaantuvat erityisesti niille, jotka ovat jo muutenkin vaikeassa tilanteessa. Pitkittynyt yksinäisyys altistaa monille sairauksille ja heikentää hyvinvointia merkittävästi. Yksinäisyydestä on muodostunut kansantauti.

Nyt on aika torjua yksinäisyyttä kaikin keinoin. Olemme huomioineet toisiamme viimeisen vuoden aikana kiitettävällä tavalla ponnistellessamme yhdessä koronan yli. Pidetään kiinni vuoden aikana hyväksi havaituista tavoista. Yksinäisyyden torjunnassa pienet teot ratkaisevat. Huomioi toiset ihmiset kaupassa, kävelyllä, rappukäytävässä ja muissa arjen kohtaamisissa. Jo ystävällinen katse, hymy ja tervehtiminen ovat monelle merkityksellisiä kohtaamisia. Soita läheiselle tai sukulaiselle, johon et ole pitkään aikaan ollut yhteydessä ja kysy, mitä hänelle oikeasti kuuluu. Muista myös kuunnella toista. Meillä Kangasniemellä kukaan ei saa jäädä yksin.

Konkreettisten kohtaamisten sijaan toista voi kannatella myös ajatuksen voimin. ”Ajattelen sinua tänään. Lämmöllä ajattelen. Ja ilolla. Vaikka kaukana – mutta ajatus ei matkaa mittaa, ei myrskyä pelkää. Ei esteet erota, ei vuodet vieroita, kun ystävä ainutkertainen ajatuksenkantaman päässä. Ajattelen sinua tänään. Juhlassa ja arjessa ajattelen, pettymyksessä ja täyttymyksessä. Ajattelen sinua tänään. Lämmöllä ajattelen. Ja ilolla.” – Maaria Leinonen – Muistetaan, että ystävänpäivä on joka päivä.

Marjo Hämäläinen

kuntavaaliehdokas (vihr)