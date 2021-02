Pääkirjoitus: Uuden johtajan valinta on tärkeä linjaus

0

Kangasniemen päättäjillä on edessään mielenkiintoinen maaliskuu. Ensin haastatteluryhmä, sitten hallitus ja lopulta valtuusto pääsee valitsemaan kunnalle uutta johtajaa.

Avoinna ollutta virkaa haki kaikkiaan 16 henkilöä. Maanantaina hallitus valitsi heistä haastatteluun kuusi. Sekä hakijoiden määrää että haastatteluun kutsuttujen määrä voi pitää hyvänä. Tosin haastateltavien ulkopuolellekin jäi nyt mielenkiintoisia ja hyvän koulutustaustan omaavia henkilöitä, joiden näkemyksiä Kangasniemen tulevaisuudesta olisi saattanut olla mielenkiintoista kuunnella.

Uuden työntekijän rekrytointi on aina yritykselle tai julkisyhteisölle merkittävä investointi. Kuntaorganisaatiolle uuden johtajan valinta on vieläkin merkittävämpi. Kunnanjohtaja antaa koko organisaatiolle kasvot ja on vahvasti luomassa kunnan tulevaa suuntaa. Hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ja kykynsä määrittelevät paljolti myös sen millaiset yhteistyöverkostot kunnan ympärille syntyvät. Johtajan rooli on tärkeä myös kunnan markkinoinnissa. Helppoheikiksi ei tarvitse ryhtyä, mutta sen verran myyntihenkinen hänen pitää olla, että onnistuu maalaamaan Kangasniemen hyvien puolien ympärille entistäkin houkuttelevammat kehykset.

Haastattelijoilla ja valitsijoilla on edessään kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Toivotaan, että he tuossa tehtävässä onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla.