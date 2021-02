Luonto-Liiton kevätseuranta alkaa viikonloppuna

0

Tulevana viikonloppuna alkava Luonto-Liiton Kevätseuranta-kampanja on varma kevään merkki. Kevätseurannassa havainnoidaan kevään kulkua kasvi- ja eläinlajien avulla. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut. Kaikkia seurantalajeja ei tarvitse tuntea, ja yksittäisetkin havainnot ovat arvokkaita.

Perinteisten 41 vakiolajin lisäksi Kevätseurannassa tarkkaillaan vuosittain vaihtuvia teemalajeja. Vuoden 2021 teemana toimii joutomaat. On siis aika kääntää katseet kotitalon takaiseen metsänreunaan, sähkölinjan alaiseen ryteikköön tai teollisuusalueen viereiseen villiintyneeseen niittyyn.

– Usein ei tule edes ajatelleeksi, kuinka joutomaat ovat tärkeitä monimuotoisia elinympäristöjä. Erityisesti kaupungeissa, joissa suurin osa luonnontilaisesta ympäristöstä on raivattu pois, monet lajit ovat riippuvaisia joutomaista. Eri lajit myös hyödyntävät näitä alueita monin tavoin esimerkiksi koti-, ruokailu- tai levähdyspaikkoina, kertoo Kevätseuranta-kampanjan koordinaattori Ilona Tuovinen tiedotteessa.

Tämän vuoden teemalajeina toimivat viisi joutomaita edustavaa lajia, joista löytyy niin tuttuja, vähemmän tunnettuja kuin haitallisia edustajia. Tarkkailussa on pajun kukinta, sisiliskojen paistattelu kevätauringossa, verilude, pieni kivitasku sekä haitallinen vieraslaji etelänruttojuuri.

– Jotta lajeja pääsisi havainnoimaan, ei tarvitse välttämättä lähteä kauas metsään tai merenrantaan. Elämää ja kevättä kuhiseva retkikohde voi löytyä kerrostalon sisäpihalta tai viereiseltä teollisuusalueelta. Haluamme kannustaa ihmisiä näkemään tutut joutomaat aivan uusin silmin, Tuovinen painottaa.

Ensihavaintoja Kevätseurannan lajeista otetaan jo vastaan, mutta erityisesti seurannassa kiinnostavat kampanjan havaintoviikonloppuina tehdyt runsaushavainnot.

Ensimmäinen Kevätseuranta-viikonloppu on siis 27.-28. helmikuuta. Kevään tarkkailu jatkuu siitä eteenpäin joka toinen viikonloppu aina alkukesään eli 5.-6. kesäkuuta asti. Kevätseurannan havainnot tallennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta ne ovat saatavilla tutkimuskäyttöön.

Havainnot voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi. Lasten omat kevätseurantakortit voi palauttaa sähköisesti osoitteeseen: sieppo.toimitus@luontoliitto.fi tai postitse osoitteeseen: Luonto-Liitto, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki. Kaikki lasten kevätkortin palauttaneet osallistuvat lasten luontolehti Siepon järjestämään arvontaan.

Luonto-Liitto kannustaa jakamaan havaintoja, keväisiä kuvia ja retkitarinoita sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kevätseuranta, @kevatseuranta ja @luontoliitto.