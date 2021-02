Poikkeusolojen pähkinät osa 47

0

Kysymykset:

1. Minkä niminen luistelukenttä sijaitsee Vuojalahden koululla?

2. Kuinka monta MM-kultaa Suomi on voittanut miesten jääkiekossa?

3. Mitä eläimiä kasvatetaan Vuojalahdessa ainoana Suomessa?

4. Millä kasvillisuusvyöhykkeellä Kangasniemi sijaitsee?

a.) tundralla

b.) arolla

c.) havumetsävyöhykkeellä

5. Mikä oli nimeltään metsästyksen ja villieläinten jumalatar kreikkalaisessa mytologiassa?

a.) Artemis

b.) Zeus

c.) Hestia

6. Mikä on tubettaja Lakon oikea nimi?

7. Mitä tarvitaan timanttihakkuun Minecraft-pelissä?

8. Mikä on viskari?

9. Missä kaupungissa Muumimaailma sijaitsee?

10. Kuinka korkea Brachiosaurus oli?

11. Mikä on Pikku Kakkosen osoite?

12. Mikä on Teon lohikäärmekaverin nimi Pomenia-kirjassa?

Oikeat vastaukset löytyvät 25. helmikuuta ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Tämänkertaiset pähkinät laati Vuojalahden koulu ja päiväkoti. Vuojalahtelaiset haastavat seuraavan viikon pähkinöiden tekijöiksi Kangasniemen kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden väen. Kiitos hyvästä kouluruoasta!