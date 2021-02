Majatalossa rohkaistaan myötätuntoon

0

Kangasniemen seurakunnan 24. helmikuuta järjestämän Majatalo-illan aiheena on myötätunto, johon saapuu innostamaan Kansan Raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman.

– Myötätunto tarkoittaa toisen ihmisen huomaamista, hänen asemaansa asettumista ja hänen hyvänsä edistämistä. Myötätunto on verbi: se tulee näkyväksi tekoina. Tärkeää on muistaa myös armollisuus itseään kohtaan, eli itsemyötätunto. Se avaa tien siihen, että kykenee osoittamaan myötätuntoa toisillekin, kertoo Nordman.

Niina-Maria Tiihosen luotsaama bändi vastaa illan lauluista. Juontajina toimivat tuttuun tapaan Päivi Kettunen ja Kangasniemen Majatalo-iltojen isä Pirkka Sieviläinen. Jaakko Pirttiaho avaa myötätunnon sanomaa Raamatusta.

Tuula Suuronen muistuttaa, että rukouksessa saamme viedä kaikki asiat Taivaan Isän käsiin. Rukouspyyntöjä Majataloon voi lähettää suoraan Tuulalle tekstarilla numeroon 0400 143603 tai seurakunnan nettisivuilta löytyvän linkin kautta.

Kymmenettä toimintavuottaan keväällä juhliva Majatalo-ilta on rento ja lämminhenkinen tilaisuus, johon voi nyt osallistua mukavasti omalta kotisohvalta.

Myötätunnon Majatalon laulut alkavat soida keskiviikkona 24.2. klo 17.50 alkaen seurakunnan Facebook- ja YouTube -kanavien kautta.