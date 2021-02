Essoten alueelta löytyi 12 koronatartuntaa – Kangasniemellä mahdollinen altistumispaikka

0

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueelta on löytynyt 12 uutta koronavirustartuntaa eilisen tiistain jälkeen. Yksitoista tartunnoista oli Mikkelissä ja ne liittyvät aiemmin uutisoituihin tartuntaketjuihin. Yksi Pieksämäellä löydetty tartunta liittyy altistumiseen muualla maassa.

– Tartuntoja tulee nyt ihmisten lähipiiristä ja aiemmista tartuntaketjuista. Kaikissa tapauksissa ei tosin ole täysin varmaa lähdettä, eli tautia liikkuu voi liikkua alueella oireettomien taudinkantajien mukana. Kaikkien vähänkin oireita saavien tulee hakeutua testeihin. Vapaita aikoja testeissä löytyy, vaikka testausmäärät ovatkin moninkertaistuneet, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tiistaina kokoontunut Essoten alueen ns. koronanyrkki päätti jatkaa alueen suosituksia ja rajoituksia ainakin 28. helmikuuta saakka nykyisellään. Mikkeli on leviämisvaiheessa ja muu Essoten alue edelleen perusvaiheessa.

– Riskit myös Mikkelin ulkopuolella on alueellamme suuret, sillä ihmisiä on lomien takia paljon liikkeellä. Voimme joutua muuttamaan suosituksia ja ohjeistuksia nopeastikin, arvioi pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essoten mukaan Kangasniemellä on voinut altistua Shellillä keskiviikkona 17.2. kello 10.30-11.30, torstaina 18.2. kello 10.30-11.30 ja perjantai 19.2. kello 10.30-11.30. Essoten ohjeen mukaan, jos on ollut samassa altistumispaikassa ja seuraavan 14 vuorokauden aikana tulee koronaan sopivia oireita, tulee tehdä joko oirearvio verkossa osoitteessa omaolo.fi tai ottaa yhteyttä Päivystysapuun 116 117. Voi myös jäädä omaehtoiseen karanteeniin, jos siihen on mahdollisuus.

Rokotukset jatkuvat Essoten alueella sitä mukaa, kun rokotteita tulee. Tuoreimpien tietojen mukaan AstraZenecan rokotetta tulee viikoilla 9 ja 10 koko maahan noin 63 000 vähemmän kuin aiemmin oli kerrottu.

– Essoten alueella tämä hidastaa jonkin verran nyt vuorossa olevien 60-69-vuotiaiden ryhmään kuuluvien riskiryhmäläisten rokotuksia, kertoo Gärdström.

Pfizer Biontechin rokotetta olisi tämän hetken tietojen mukaan tulossa lähiviikkoina suunnitellusti Suomeen ja siten myös Essoteen, joten senioreiden rokottamiset jatkuvat todennäköisesti suunnitellusti.

Essoten rokotusmittarin mukaan yli 8500 alueen asukasta on saanut koronarokoteen ensimmäisen pistoksen ja tehosterokotteita saaneita on yli 2700.

Essote on avannut uusia koronarokotusaikoja nettisivujensa ajanvarausjärjestelmään. Kangasniemellä rokotusaikoja saavat nyt varata vuosina 1952-1961 syntyneet ryhmän 1 taustasairauksia sairastavat. Ryhmän 1 taustasairaudet ovat elin- tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes ja aikuiset, joilla on Downin oireyhtymä. Tarkemmat kuvaukset sairauksista löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.