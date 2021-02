Mikkelissä kuusi uutta koronatartuntaa

0

Essoten alueella löydetty kaikkiaan kuusi uutta positiivista koronatestien tulosta. Kaikki tapaukset on havaittu Mikkelissä, tiedottaa Essote tilannekuvassaan. Essoten alueella on isojen tartuntaketjujen johdosta asetettu karanteeniin lähes 700 henkilöä.

– Rajoituksilla ja karanteenilla alkaa jo olla vaikutusta tilanteen hallintaan. Täytyy antaa iso kiitos kaikille alueen ihmisille ja yrityksille todella vastuullisesta toiminnasta. Esimerkiksi monet anniskeluravintolat pistivät viikonlopuksi ovet kiinni, kiittelee Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essotelle on tullut kysymyksiä, miksi kuntayhtymä ei kerro pienemmille paikkakunnille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoissa kirjattuja tietoja. Tietojen ero johtuu THL:n kirjaamistavoista.

– Kerromme aina tuoreimmat meillä olevat tiedot. THL:n tiedot tulevat viiveellä ja osa tiedoista kirjautuu muilta alueilta meidän kuntiimme. Samoin osa Essoten alueella havaituista tartunnoista kirjautuu muille paikkakunnille THL:n tiedoissa ja esimerkiksi ulkomaalaisten tartunnat kirjautuvat aina Mikkeliin meidän alueemme sisällä, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Rokotuksen ajanvaraukselle varattu Essoten puhelinnumero on nyt ruuhkautunut. Koronalääkärit tähdentävät, että numeroon tulee soittaa vain siinä tapauksessa, jos henkilö ei saa itse tai jonkun muun avulla varattua netin ajanvarauksesta.

Essote noudattaa rokotuksissa maan rokotusstrategiaa.

– Nettisivuilta näkee kyllä, onko tällä hetkellä oikeutettu varaamaan rokotusaikaa vai ei. Olemme joutuneet oikeudenmukaisuuden vuoksi käännyttämään pois henkilöitä, joilla tätä oikeutta ei vielä ole, mikä on tietysti ikävää kaikille osapuolille, kertoo Gärdström.

Kotihoito rokottaa Essotelle pysyvissä asiakassuhteissa olevia henkilöitä. Muille satunnaisissa asiakassuhteissa olleille asiakkaille rokotetta ei vielä pistetä.

Essoten alueen väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut nyt yli kymmenen prosenttia yli 16-vuotiaista eli yli 8 500 henkilöä. Toinen rokote on annettu kaikkiaan vajaalle 2 800 henkilölle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoihin ei ole tullut tänään Kangasniemeltä uusia tartuntatapauksia.