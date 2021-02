Viikonloppuna lisää uusia koronatartuntoja Mikkelissä

0

Viikonlopun aikana Mikkelistä on löydetty kaikkiaan 17 uutta koronatartuntaa ja Pieksämäeltä yksi.

Lauantaina Essote tiedotti kahdeksasta uudesta tartunnasta, joista seitsemän oli Mikkelissä ja Pieksämäellä yksi. Essoten mukaan kaikki nämä tartunnat liittyvät aiemmin todettuihin tartuntaketjuihin. Pieksämäen tartunta löytyi perusturvan vuodeosaston potilaalta.

Lauantaina kuntayhtymä tiedotti myös terveydenhuollon ruuhkautumisesta Mikkelin keskussairaalassa. Tuolloin osastohoidossa oli 15 koronapotilasta ja vielä useammat tarvitsivat päivistystyksen apua. Lisäksi osa Essoten henkilöstöä on karanteeneissa.

Essoten koronalääkärit kehottavat Mikkelin kaupungin alueella asuvia pysyttäytymään tämän viikon ajan perhepiirissä ja välttämään muita sosiaalisia kontakteja.

Sunnuntaina Essote tiedotti 11 uudesta koronatartunnasta Mikkelissä. Kaikkiaan tartuntoja on havaittu kaupungissa viime viikon aikana 80. Lisäksi taudille on tapahtunut paljon altistumisia ja karanteeniin asetettuja ihmisiä on satoja. Karanteeneissa on ollut lipsumista.

– Osa karanteeniin asetetuista näyttää nyt liikkuneen paikoissa, joista heidän pitää pysyä poissa. Aivan jokaisen karanteeniin asetetun täytyy noudattaa määräyksiä ja pysyä kotona, jotta saamme taudin taas aisoihin. Yksikin oireeton henkilö voi levittää tautia laajalle, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Hänen mukaan esimerkiksi suurin osa lauantain jälkeen löydetyistä uusista koronatapauksista ilmeni karanteenissa olevien joukosta. Mikkelissä on myös tapahtunut koulualtistus, kun Urpolan koulussa yhden luokan oppilaat ovat altistuneet taudille.