Kuusi kunnanjohtajahakijaa haastatteluun

Kangasniemen kunnanjohtajan paikka kiinnosti kaikkiaan 16 hakijaa. Kunnanhallitus päätti maanantaina kutsua joukosta haastatteluun Risto Alaheikan, Kimmo Kainulaisen, Kalle Mannisen, Merja Oleniuksen, Kari Synbergin ja Jussi Teittisen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen sanoo, että haastateltavien valinnassa painottui kokemus kunnallisista tehtävistä.

Kimmo Kainulainen on hallintotieteiden tohtori ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, joka nykyisellään johtaa Savitaipaleen kuntaa. Hän oli mukana myös kisassa myös silloin, kun Kangasniemelle haettiin johtajaa edellisen kerran. Silloin häneltä vielä puuttui kokemus kunnan johtamisesta. Joutsalainen yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Olenius toimii Hartolan kunnanjohtajana. Mäntyharjulainen Jussi Teittinen puolestaan on ennättänyt johtaa useampaakin kuntaa. Hän on toiminut Tuusniemen, Mäntyharjun ja Pälkäneen kunnanjohtajana sekä Heinolan kaupunginjohtajana.

Hallitus halusi kutsua haastatteluun myös paikalliset hakijat Synbergin ja Mannisen. Synberg on filosofian tohtori, joka tunnetaan sinisten kunnanvaltuutettuna. Sipilän hallituksen aikana hän toimi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustajana. Rakennusinsinööri Kalle Manninen on kangasniemeläisille tullut tutuksi työstään kunnanrakennusmestarina.

Lisäksi haastatteluun kutsuttiin torniolainen kauppatieteiden maisteri Risto Alaheikka. Hän jätti viime vuoden lopulla tehtävänsä Pyhäjärven kaupungin kehitysyhtiön toimitusjohtajana. Vuosina 2011-2014 hän toimi Tornion elinkeinojen kehittämisyhtiö Team Botnian toimitusjohtajana. Hänellä on takanaan myös pitkä ura kaupan puolella. Hän on toiminut mm. Espoon Citymarketin tavaratalonjohtajana ja kauppakeskus Ison Omenan kauppakeskuspäällikkönä.

Tapani Nykänen sanoo olevansa tyytyväinen uuden kunnanjohtajan hakuun. Sekä hakijoiden määrä että laatu oli hänen mielestään hyvä.

– Kyllä tästä joukosta päästään Kangasniemelle valitsemaan uusi kunnanjohtaja.

– Nyt haastatteluun kutsuttujen kuuden lisäksi haastattelutyöryhmä voi kutsua kuultavaksi muitakin hakijoita. Lisähaastattelut eivät kuitenkaan tässä vaiheessa näytä todennäköisiltä, arvioi Nykänen.

Puoluepolitiikalla ei johtajaa valittaessa ole Nykäsen mukaan minkäänlaista roolia.

– Jäsenkirjavalinnat ovat mennyttä aikaa. Esimerkiksi Kangasniemen parin edellisen johtajan puoluekantaa en edes tiedä. Voi olla että heillä on puoluetaustaa, tai sitten ei ole. Minä en niistä kuitenkaan ole tietoinen.