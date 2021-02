Kunnanjohtajaksi 16 halukasta

0

Kangasniemen kunnanjohtajan paikka kiinnosti kaikkiaan 16 hakijaa. Viran hakuaika päättyi sunnuntaina. Kunnanhallitus käsittelee rekrytointitilannetta kokouksessaan tänään maanantaina.

Hakijoista kolmella on taustallaan kokemusta kuntien johtamisesta. Hallintotieteiden tohtori Kimmo Kainulainen toimii Savitaipaleen kunnanjohtajana, yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Olenius johtaa Hartolaa ja mäntyharjulainen hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen on toiminut Tuusniemen, Mäntyharjun ja Pälkäneen kunnanjohtajana sekä Heinolan kaupunginjohjana.

Paikallisiakin hakijoita ilmaantui. Sinisten valtuutettuna tunnettu filosofian tohtori Kari Synberg hakee paikkaa, samoin Kangasniemen kunnanrakennusmestarina toimiva rakennusinsinööri, haukivuorelainen Kalle Manninen. Paikkaa hakee myös Helsingistä Hokkaan muuttanut kauppatieteiden maisteri, pankkiiri Saara Cederström.

Paikallisiin hakijoihin voidaan listata myös Sari Viinikainen ja Sami Manninen. Terveystieteiden tohtori, Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikaisen juuret ovat Synsiöllä ja hän lukeutuu kesäkangasniemeläisiin. Konetekniikan insinööri Sami Manninen puolestaan on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasniemellä ja muuttanut täältä opintojen perässä Jyväskylään vuonna 2014.

Viran hakijoiden joukossa ovat myös kauppatieteiden maisteri Risto Alaheikka Torniosta, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Kaarina Autere Jyväskylästä, Master of Laws Niku Hinkka Tampereelta, tradenomi YAMK Kirsi Kellokangas Helsingistä, diplomi-insinööri Mikko Kovanen Laukaasta, tradenomi Sakari Varala Teuvalta, yhteiskuntatieteiden maisteri Vexi Virtanen Hankasalmelta ja diplomi-insinööri Jari Väisänen Ristiinasta.

Virka julistettiin avoimeksi, kun nykyinen kunnanjohtaja Risto Nylund irtisanoutui tämän vuoden alussa. Irtisanoutuminen oli seurausta luottamusmiesjohdon ja kunnanjohtajan välisestä eroprosessista.

