12 uutta koronatartuntaa Mikkelissä – yksi koronatartunta Kangasniemellä

Eilisen jälkeen on Mikkelistä löytynyt 12 positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Tapaukset liittyvät aiemmin tunnistettuihin tartuntaketjuihin. Viikonlopun aikana havaittiin yhteensä 31 koronatartuntaa Essoten alueella.

– Altistuneiden suuren määrän johdosta uusia tartuntoja tulee todennäköisesti paljon vielä lähivuorokausien aikana, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Osastohoidossa on 22 koronan johdosta sairastunutta potilasta. Mikkelin keskussairaalan potilaista altistuneita on neljällä eri osastolla.

– Sairastuneiden ja altistuneiden joukossa on keskussairaalan työntekijöitä. Altistuneiden työntekijöidemme ja suuren koronapotilaiden määrän johdosta terveydenhuollon kuormitus on suurta. Joudumme perumaan leikkauksia ja siirtämään varattuja vastaanottoaikoja, jotta saamme hoidossa oleville potilaille riittävästi hoitajia, Seppälä kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Kangasniemellä on yksi uusi koronatartunta. Koko epidemian alusta Kangasniemellä on todettu nyt 32 testein varmistettua koronatapausta.