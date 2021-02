Mikkelissä 16 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa 15

0

Mikkelistä on löytynyt 16 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Essote. Sairaalahoidossa on kaikkiaan 15 Covid-19 taudin saanutta. Aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin liittyen koronaan on menehtynyt yksi henkilö.

– Uudet positiiviset testitulokset liittyvät pääosin eilen tiedottamiimme baari- ja bilealtistuksiin. Altistuneiden määrä liikkuu sadoissa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten koronalääkärit suosittelevat nollaamaan aikuistenväliset sosiaaliset kontaktit oman perheen ulkopuolella ja pitämään aikuisten kaikessa ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa viikon tauon.

– Vetoamme, että anniskeluravintolat pitäisivät tämän viikonlopun ovensa kiinni tai vähintään varmistavat, että tiloissa ei voi altistua ja kaikissa tilanteissa pidetään kahden metrin turvavälit ja maskit muualla kuin omassa pöydässä. Ja Jos viikonlopuksi on suunniteltu synttäreitä tai muita tapahtumia, niin ne kannattaa nyt ehdottomasti siirtää tulevaisuuteen, Seppälä suosittaa.

Essote jatkaa koronarokotuksia jatketaan sitä mukaa, kun kuntayhtymä saa rokotteita. Yli 80-vuotiden rokottamista Pfizerin rokotteella jatketaan viikolla 9, koska viikolla 8 ei tule kyseistä rokotetta Essoteen. Käytännössä tämä merkitsee, että ennen vuotta 1940 syntyneiden eli yli 80-vuotiaiden aikoja ei ole ensi viikolle, mutta aikoja on avattu viikolle 9.

Mikkelissä koronatestaus on ruuhkautunut tietojärjestelmäongelmista johtuen. Essote on lisännyt näytteenoton kapasiteettia Mikkelissä, mutta esimerkiksi perjantain 19.2. näytteenottoajat ovat jo täynnä. Koronalääkärit kehottavat hakeutumaan koronatesteihin pientenkin oireiden johdosta.

– Muistutamme, että koronatestiin tulee hakeutua, jos ilmenee oireita, tai on saanut erityisohjeet hakeutua testiin. Jos olet liikkunut julkisilla altistumispaikoilla, mutta olet oireeton, sinun ei tarvitse vielä hakeutua testiin, vaan seuraile oloasi ja vältä kontakteja, kehottaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Oireiden ilmaantuessa on hakeuduttava testiin. Testiin pääsee vain ajanvarauksella.