Pääkirjoitus: Monipaikkaisuus tuo uusia mahdollisuuksia

0

Monipaikkaisuus on sana, joka on varsinkin kuluneen koronavuoden aikana tullut ahkeraan käyttöön. Ilmiönä monipaikkaisuus ei kuitenkaan ole koronantuoma eikä muutenkaan uusi. Suomi on täynnä ihmisiä, jotka kokevat olevansa sekä maalaisia että kaupunkilaisia. Vakituinen asuinpaikka voi olla kaupungissa, mutta juuret maalla lapsuuden maisemissa. Synnyinseudulla voi sijaita myös kesämökki ja suvun perintötila, jota käytetään kesäasuntona.

Poliitikot ovat alkaneet pohtia, miten monipaikkaisuus voitaisiin ottaa verotuksessa huomioon siten, että ihmisten verotulot jakautuisivat oikeudenmukaisemmin eri asuinpaikkojen kesken. Pohdinnassa ei ole kyse pelkästään siitä, että pienille maaseudun kunnille haluttaisiin antaa lisää euroja. Kyse on myös muuttuvista sosiaali- ja terveyspalveluista. Koronaepidemian alkuvaiheessa kärjistyivät monella paikkakunnalla paikallisten ja kesäasukkaiden välit, kun ihmiset suunnistivat pääkaupunkiseudulta mökeilleen. Jos monipaikkaisuus huomioidaan verotuksessa, vältytään jatkossa turhilta kiistoilta. Osa-aikainenkin kuntalainen saa järjestelyssä kiistattoman oikeuden kaikkien mökkikunnan palveluiden käyttöön.

Kangasniemi on vankka mökkipitäjä, joten monipaikkaisuus tuo meille uusia mahdollisuuksia. Pelkkään päätösten odotteluun ei kannata kuitenkaan tyytyä. Nyt on aika kunnan ja yrittäjien yhteistyöllä pistää paikat sellaiseen kuntoon, että Kangasniemi voisi etätyöläisten silmissä näyttää aiempaakin kiinnostavammalta.