Mikkelistä paljastui kaksi laajaa koronatartuntojen ketjua – tartuntoja myös Essoten yksiköissä

Eilen tiistaina 16. helmikutta paljastui kaksi laajaa korontartuntojen ketjua Mikkelistä, tiedottaa Essote. Illan aikana tehdyissä laajoissa testauksissa Mikkelistä löytyi kaikkiaan 16 positiivista testitulosta. Monet tapauksista ovat vielä oireettomia.

– Toisessa ketjussa on valitettavasti sairastunut työntekijöitä ja asiakkaita Essoten kolmesta eri yksiköstä. Altistuneet on asetettu karanteeniin ja sairastuneet eristetty osastohoitoon. Tästä ketjusta tulee todennäköisesti vielä lisää sairastumisia karanteenissa olijoiden joukosta, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tartuntoja löytyi Essoten yksiköistä Mikkelin lähikuntoutusosastolta, Mikkelin keskussairaalan päivystysosastolta ja Mikkelin jaksohoito-osastolta.

Toinen suurehko tartuntaketju liittyy mikkeliläiseen Keskusbaariin, joka tunnetaan myös lyhenteestä KB.

– Baarissa asioineilta on löydetty kaikkiaan kuusi tartuntaa. Valitettavasti valtaosaa siellä käyneistä ei kuitenkaan ole tavoitettu, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten koronalääkärit kehottavat kaikkia, jotka ovat käyneet Keskusbaarissa perjantaina 12.2., lauantaina 13.2., sunnuntaina 14.2. tai maanantaina 15.2., hakeutumaan koronatestaukseen Päivystysavun numeron 116117 kautta.

– Lisäksi heidän kaikkien tulisi välttää kaikkia sosiaalisia kontakteja seuraavan 10 vuorokauden ajan ja neuvotella työnantajien kanssa etätyömahdollisuudesta, Gärdström sanoo.

Keskusbaarin lisäksi altistumispaikkoja Mikkelissä ovat muun muassa tiistaina 16.2. kello 13.15-13.30 Stellan S-market, maanantaina 15.2. kello 16.30-17.30 Ravintola Anfora Porrassalmenkatu ja kello 19-19.30 Citymarket. Sunnuntaina paikat ovat kello 17.30-18 Rantakylän Lidl ja kello 18-19 Fernando. Launtaina 13.2. altistua on voinut kello 19-20.30 Papas Dom pizzeriassa, kello 21-22 Jälkipeli Pubissa ja kello 23-24 McDonald´sissa. Perjantaina 12.2. altistuspaikkoina ovat kello 15.15.-15.45 K-Supermarket Pikantti ja Carlson, kello 18.45-19.30 Jälkipeli Pub, kello 19.30-1945 After Bar Porrassalmenkatu ja kello 23-24 Sale ABC Pitkäjärvi. Torstaina 11.2. paikat ovat kello 15-15.45 Mikkelin Prisma ja kello 16.30-16.45 Urpolan S-market. keskiviikkona 10.2. kello 20-2015 S-Market Peitsari ja maanantaina 8.2. kello 12-13 Vaiha Savo. Lauantaina 6.2. altistuspaikat ovat kello 12-13 Lidl Urpola, kello 12-13 Rusta, kello 12-13 Urpolan apteekki, kello 14.30-17 Bar Dom, kello 17-19 Ravintola Vino ja kello 19-22 Keskusbaari.

Kaikki Essoten alueen altistuspaikat löytyvät Essoten verkkosivuilta täältä.