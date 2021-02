Uusia koronatartuntoja Mikkelissä – Rokotettuja lähes 6000

0

Kaksi positiivista koronatestien tulosta löytyi viikonlopun aikana Essoten alueelta, tiedottaa Essote tilannekuvassaan. Kumpikin tartunnoista havaittiin Mikkelissä. Toinen tartunnoista on saatu todennäköisesti muualta Suomesta. Toinen liittyy aiemmin tiedossa olleisiin altistuksiin. Tartuntatapausten johdosta koronalle altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

– Kokonaistilanne jatkuu Essoten alueella rauhallisena. Toivottavasti myös rokotuksissa päästään etenemään nykytahtia nopeammin maaliskuulle mentäessä, kun rokotteita alkaa tulla enemmän, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Jo lähes kuusi tuhatta henkilöä on saanut Essoten alueella ensimmäisen koronarokotteen, mikä vastaa pitkälle yli seitsemää prosenttia alueen 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Rokotusaikojen avaamista rajoittaa edelleen rokotteiden niukka saatavuus.

Rokotteiden ajanvaraus on tällä hetkellä avoinna vuonna 1940 ja sitä ennen syntyneille. Essote rokottaa myös tätä nuorempia, mutta 70 vuotta täyttäneitä puolisoita samasta taloudesta iäkkäämmän puolison rokotusvuoron mukaan. Myös samassa taloudessa asuvia omaishoitajia ja kotihoidon asiakkaita rokotetaan.

– Aloitimme myös keskiviikkona rokottamaan kutsumenettelyllä alle 70-vuotiaita riskiryhmiin taustasairauksien perusteella kuuluvia THL:n järjestyksen mukaisesti. Heille annetaan nyt saatua AstraZenecan rokotetta, pandemiapäällikkö Hans Gärdström kertoo tiedotteessa.

Essote sai myös pienen määrän Modernan koronarokotetta, jotka kuntayhtymä jakaa helpon säilyvyyden vuoksi kotihoidon asiakkaille.