Pääkirjoitus: Rakentaminen keskittyy rannoille ja kyläkunnille

Koronasta huolimatta – tai ehkä siitä johtuen – kiinteistökauppa on Kangasniemellä käynyt aiempaa vilkkaammin. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan eniten ovat kasvaneet rantamökkien ja -tonttien kauppamäärät.

Viime vuonna paikkakunnalla tehtiin kaikkiaan 150 kiinteistökauppaa. Se on yli 47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Eniten kauppoja tehtiin rantamökeistä, joita myytiin yhteensä 56, kun vuonna 2019 rantamökkejä myytiin 36. Myydyistä rantamökeistä 40 sijaitsee kaava-alueilla ja 16 haja-asutusalueella.

Valmiiden mökkien lisäksi kaupaksi kävivät myös rantatontit. Kangasniemellä rakentamattomia rantatontteja myytiin viime vuonna kaikkiaan 11, joista kaava-alueilla olevia 8 ja haja-asutusalueella kolme. Kokonaismäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta, jolloin rakentamattomia rantatontteja myytiin vain kolme.

Omakotitonttien kauppa ja myös rakentaminen keskittyy Kangasniemellä haja-asutusalueelle ja Puulan rannoille. Kirkonkylässä tonttikauppa ja rakentaminen on ollut jo pitkään hiljaista.

On tietenkin tärkeää, että rakentajille on tarjolla monenlaisia tontteja. Joku haluaa keskustaan lähelle palveluita, joku aktiivisiin kyläkeskuksiin ja joku omaan rauhaan luonnon keskelle. Paljon on niitäkin jotka haluavat rakentaa omakotitalon tai kesähuvilan hyvälle paikalle järven rannalle.

Nyt näyttää siltä, että kyläkunnat ja rantapaikat houkuttelevat rakentamista suunnittelevia. Jos uusia asukkaita halutaan kuntaan houkutella, on huolehdittava siitä, että ostajia kiinnostavia rakennuspaikkoja saadaan tarjolle.