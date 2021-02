Kolumni: Kipin kapin ehdokkaaksi

0

Kuntavaalit ovat jo lähellä, vaikka koronarajoitukset ovatkin pitäneet puolueiden vaaliteltat ja soppatykit pois katukuvasta. Rajoitukset ovat tehneet kampanjoinnista aiempaa hankalampaa. Hankalaa on ollut myös ehdokkaiden hankkiminen. Kaikkien puolueiden listoilla onkin vielä runsaasti tilaa uusille ehdokkaille.

Kovasti on puolueaktiiveilla tekemistä, jos neljän vuoden takaiset ehdokasmäärät aiotaan haalia kokoon. Koko maassa ehdokkaita oli liikkeellä yli 33 000. Kangasniemellä valtuustopaikkaa tavoitteli kaikkiaan 66 ehdokasta.

Ehdokkaiden hankinnan vaikeus ei johdu pelkästään koronasta. Ihmiset suhtautuvat politiikkaan ja ehdokkuuden mukanaan tuomaan leimaan varauksellisesti. Joku saattaa pelätä, että puolueleima hankaloittaa yrityksen toimintaa tai omaa asemaa työmarkkinoilla.

Paljon on niitäkin, jotka eivät lähde ehdokkaiksi siksi, että pelkäävät ärhäkkää kritiikkiä, jota poliitikot saattavat saada niskaansa sekä sosiaalisessa mediassa että kyläpuheissa. Varsinkin sosiaalisen median palstoilla sivistynyt keskustelu näyttää helposti vaihtuvan kiihkeään älämölöön, jossa tunteet jylläävät järkeä vahvemmin ja kritiikin kärki osoittaa asioiden sijasta henkilöön. Älämölöä pitävät yllä monet sellaiset, jotka eivät itse halua ottaa mitään omaa vastuuta päätöksenteosta.

On ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa ehdokkaaksilähtemisen kynnys on korkea. Poliittinen vaikuttaminen on kovaa työtä. Kuka sitä haluaa käyttää aikaansa valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa, jos kaiken työn ja vaivannäön palkaksi saa sontaryöppyjä niskaansa.

Ehdokkuudesta kieltäytymisen perusteet ovatkin muuttuneet. Ennen moni kieltäytyi, kun arveli, että kyvyt tai aika eivät riitä yhteisten asioitten hoitamiseen. Nyt isoja kysymyksiä ovat: Uskallanko lähteä ehdolle? Olenko valmis kestämään sosiaalisessa mediassa törkyä, ivaa ja mahdollisesti suoranaista vihaa?

Toivottavasti kuitenkin puolueet saavat nytkin listoilleen aktiivisia ihmisiä, joita oman kotikunnan hyvinvointi ja tulevaisuus kiinnostaa. Puolueissa on tarjolla laaja aatteiden kirjo, josta jokainen varmasti löytää omansa. Ja jos puolueeseen ei halua liian tiukasti samaistua, voi aina lähteä ehdokkaaksi myös sitoutumattomana.

Jos ehdokkuus kiinnostaa, on aikaa reagointiin vielä runsaasti. Ehdokashakemusten jättöpäivä on 9. maaliskuuta. Hyvä tietenkin on, jos ehdokkaat ovat liikkeellä ajoissa, mutta aiempien vaalien kokemukset osoittavat, että viime tipassakin ennättää. Neljä vuotta sitten viimeinen ehdokas jätti ilmoituksensa vain muutamia minuutteja ennen dead linea.

Hyvien ehdokkaiden lisäksi vaalit tarvitsevat myös ahkeria äänestäjiä. Kangasniemellä äänestysprosentti pysytteli pitkään yli 65 prosentissa, mutta neljä vuotta sitten äänestysinto suorastaan romahti. Äänestysprosentti oli vain 59,6. Hyväksyttyjä ääniä annettiin vain 2815. Potentiaalisia äänestäjiä oli 4760.

Toivottavasti kevään vaaleissa – koronasta huolimatta – ylitetään neljän vuoden takaiset lukemat sekä ehdokkaiden että äänestäjien määrissä.