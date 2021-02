Neljä koronatartuntaa löytyi Mikkelistä – rokotukset laajenemassa 80-84-vuotiaisiin

0

Neljä positiivista koronatestien tulosta Essoten alueelta, kaikki Mikkelistä, tiedottaa Essote. Kaksi tartunnoista havaittiin jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Kahdella tartunta liittyy mahdollisesti aiemmin ilmoitettuihin altistumisen paikkoihin.

Lisäksi viime viikonlopun aikana Essoten alueelta löytyi kaksi uutta positiivista testitulosta. Näistä toinen tartunta liittyy aiempiin tartuntaketjuihin ja toinen on saatu muualta Suomesta.

– Kokonaistilanne on rauhallinen, vaikka alueella on runsaasti muualla altistuneita, joiden karanteeniaika jatkuu edelleen. Isot uhkaavat ketjut on saatu nopeilla karanteenimääräyksillä laantumaan, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalääkärit painottavat, että tilanne voi huonontua nopeasti. Muun muassa Itä-Savon alueelta on löytynyt muuntunutta ns. brittiviruksen tyyppiä ja Essoten alueeltakin on lähetetty näytteitä sekvensoitavaksi. Tuloksia odotetaan lähiviikkoina.

– Edelleen varsinkin aikuisten tulisi välttää tilanteita, joissa on iso määrä ihmisiä samassa tilassa. Aikuisten harrastustoimintaa tulisi tehdä hyvin pienillä porukoilla ja mielellään ulkona. Kahden metrin turvaväliä tulisi noudattaa, jos ryhmässä on aikuisia henkilöitä, jotka eivät kuulu samaan talouteen, Seppälä suosittaa.

Koronalääkärit kiittelevät alueen väestöä vastuullisuudesta. Rajoitusten ja suositusten noudattamisella on ollut suuri vaikutus koronatilanteen pysymiseen vakaana.

– Olemme saamassa koronarokotteita sen verran lisää, että laajennamme 10. helmikuuta lähtien rokotuksia ikäryhmään 80-84-vuotiaat, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Uusia rokotteita tulee pieninä ryppäinä. Essote avaa uusia aikoja sitä mukaan, kun rokotteiden tulo varmistuu.

– Valtaosa yli 85-vuotiaista on tavoitettu kotihoidon ja muiden Essoten kanavien kautta. Helpoiten rokotukseen pääsee varaamalla ajan suoraan nettisivujemme ajanvarauskalenterin kautta. Mikäli joku yli 85-vuotias on jäänyt ilman rokotetta eikä hänellä tai läheisellä ole nettiyhteyksiä, palvelee Essoten puhelinnumero 040 359 9781 häntä arkisin kello 8-15, Gärdström kertoo.

Seuraavassa vaiheessa Essote alkaa rokottaa potilaita, joilla on aktiivinen hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö tai krooninen munuaissairaus.

– Meillä on näiden potilaiden yhteystiedot ja soitamme heille, Gärdström sanoo.