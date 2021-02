Uusia rokotusaikoja yli 85-vuotiaille

0

Torstaina Essote avasi vajaat sata uutta rokotusaikaa yli 85-vuotiaille, kun uuden ohjeistuksen mukaan tehosterokotteen antamisen aikaa voitiin venyttää 12 viikkoon.

– Ajat menivät muutamissa sekunneissa. Ikäihmiset käyttävät nettiä näköjään taitavasti. Olemme jo lisänneet uusia aikoja, kun uusien rokotteiden saanti varmistui, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Tähän asti Essote on antanut pistoksia Pfizer-yhtiön rokotteilla. Uuden tekniikan avulla rokotteiden määrä on saatu kasvatettua pulloista nyt seitsemään annokseen alkuperäisestä viidestä eli 40 prosenttia.

Ensi viikolle alueelle on luvattu myös Modernan ja AstraZenecan rokotteita.

– Pieni määrä Modernan rokotetta on menossa kotihoitoon, koska se säilyy jääkaappilämpötilassa ja on siten kätevämpi käyttää, Gärdström kertoo.

Essoten rokotusmittarin mukaan lähes 5000 henkilön rokotukset on aloitettua ja toisenkin rokotteen on saanuy lähes 2300 alueen asukasta.

Essoten alueella on löytynyt kolme positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa kuntayhtymä. Kahden Mikkelissä havaitun tartunnan lähde on todennäköisesti muualla Suomessa. Juvalla havaittu tapaus liittyy puolestaan jo aiemmin löydettyyn tartuntaketjuun.

Tartuntojen johdosta on asetettu karanteeniin muutamia kymmeniä henkilöitä. Samaan aikaan karanteenista on vapautunut ihmisiä ja hetkellä karanteenissa on noin sata henkilöä.

– Haluan jälleen tähdentää, että kasvomaskeja on syytä käyttää erityisesti julkisessa liikenteessä. Suositus on edelleen voimassa ja sitä kannattaa noudattaa, kuten myös ohjeita turvaväleistä ja käsien pesemisestä usein. Suuri osa tartunnoista näyttää tulevan pisaratartuntana, jolloin pinnoilta käsien kautta saaduilla tartunnoilla on suuri merkitys, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.