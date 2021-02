Pääkirjoitus: Vaalikuume alkaa nousta

0

Korona on onnistunut sotkemaan pahasti puolueiden vaalivalmistelut. Edellisinä vaalivuosina puolueiden vaaliteltat, poliittiset keskustelut sekä hernekeitto-, makkara- ja kahvitarjoilut ovat täyttäneet katukuvan jo useita kuukausia ennen vaaleja. Nyt on ollut kovin hiljaista. Kokoontumisrajoitukset estävät kaikki massatapahtumat.

Poliittinen vaikuttaminen on paljolti puhetta ihmiseltä ihmiselle. Siinä fyysinen kontakti ja kasvokkain tapaaminen on tärkeässä roolissa. Selvää on, että puhelimitse, sähköpostilla tai nettikeskustelussa viestit eivät samalla tavalla välity. Ihme ei olekaan, että puolueiden vaalityö ja ehdokkaiden hankinta on tällä kertaa käynnistynyt poikkeuksellisen nihkeästi.Suureen huoleen ei kuitenkaan ole syytä. Nyt näyttää siltä, että vaalikuume kylillä alkaa nousta ja puolueiden ehdokaslistat alkavat täyttyä. Keskustan kokenut vaalikoneisto on käynnistymässä, mikä varmistanee sen, että puolueen listoille kertyy edellisvaalien tapaan 21 ehdokasta. Pariakymmentä ehdokasta tavoittelee myös SDP. Puolue on saanut paikallista nostetta siitä, että kangasniemeläinen Mikko Hokkanen valittiin Kaakkois-Suomen demarien toiminnanjohtajaksi. Ja kun nyt on varmistunut, että kristillisdemokraateillakin on paikallinen ehdokas, alkavat vaaliasetelmat hahmottua. Vaalien ehdokasilmoitukset on jätettävä 9. maaliskuuta mennessä, joten aikaa ehdokkaitten hankintaan on puolueilla vielä runsaasti.

Suomen poliittinen järjestelmä toimii hyvin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Yhteiskuntaa ei kuitenkaan rakenna järjestelmä vaan siinä toimivat aktiiviset ihmiset. Nyt tarvitaan niitä ihmisiä, jotka haluavat ryhtyä töihin oman kotikuntansa tulevaisuuden varmistamiseksi ja löytävät tiensä puolueiden ehdokaslistoille. Ja varsinaisessa äänestyksessä tarvitaan niitä aktiivisia ihmisiä, jotka käyvät äänestämässä päättäjiksi parhaat mahdolliset voimat.