Kolumni: Pojat on poikia, mutta onko pakko?

0

Kääntyi helmikuulle. Toivotaan että olisi vähän maltillisempi, noin niinku tötöilymielessä. Mitään hirveen vakavaa ja peruuttamatonta ei siis sattunut. Mutta pientä ja kiusallista monella tavalla.

Meidän elo tässä hienossa yhteiskunnassa perustuu normeihin. Kyllä, järjestelmämme on hieno, kun vertaa vaikka kahteen suureen ääripäähän maailmalla (viime viikkoina). On lakeja, asetuksia, kirjoittamattomia sääntöjä, hyviä tapoja ja yksittäisiä ohjeita jne. Jos jollakin tavalla osaa niiden mukaan elellä ja yrittää noudattaa, on menestys taattu. Eikä tule ylimääräisiä harmituksia.

Päävastuun kasvatuksesta kantaa koti. Koulu ja muu yhteiskunnan palvelurakenne tukee kotia siitä. Jos raameja tekemisestä, tulemisesta ja menemisestä ei ole annettu, voi lopun arvata. Aina ei lasten kannattaisi sallia tehdä samoja virheitä, kun itse teki. Esimerkiksi asialliset kotiintuloajat ovat suurta rakkautta omia lapsiaan kohtaan.

Rikosvastuun ikäraja Suomessa on 15 vuotta. Allekirjoittaneen oma ”ennätys” on kirjoittaa sakkolain mukainen rangaistus nuorukaiselle, joka oli tekohetkellä 15 vuotta ja yksi päivä. Alle sen ei siis voi saada rangaistusta: huomautusta, sakkoa, vankeutta. Aika moni sen tietää. 15-18- vuotias saa tietenkin pikkuisen ”nuorisoalennusta” sanktioonsa.

Kouluilla on omat järjestyssääntöihin perustuvat kurinpitomenettelynsä: nurkassa seisominen, jälki-istunto yms. Tosin olen kuullut, että enää ei seisoteta nurkassa. Mukaan on tulleet moniammatiliiset ryhmät, kasvatuskeskustelut yms. Kynsille ei enää lyödä karttakepillä, kuten joku vuosikymmen sitten. Karttakeppejä ei taida enää olla.

Vahingokorvausvastuusta onkin sitten monta väärää luuloa. Tenttaan koulukäynneillä, että ”kuka maksaa, jos 10-vuotias rikkoo lumipallolla koulun ikkunan”. Vastaukseksi kirpoaa usein ”vanhemmat”. Ei saa ajatella, että ”Minä teen mitä haluan ja isä maksaa, meillä on rahaa”. Sellaisesta TuijaPetteristä ei todellakaan kasva tasapainoista. Esimerkkejä olemme nähneet.

Suomessa on periaate, joka on monta kertaa ponnistettu oikeusasteissa, että jo peruskoulunsa aloittava 7v normaali nuorukainen ymmärtää oikean ja väärän eron pääpiirteet. Näin ollen on vastuussa omien aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisessa. Kyse voi olla omaisuusvahingoista, kivusta ja särystä, hoitokuluista, pysyvistä vammoista jne. Kyllä ekaluokkalainen tietää, että: ei saa varastaa, ei saa rikkoa, ei saa lyödä, ei saa sytyttää. Myös suuri huolimattomuus tai silkka vahinko voi laukaista vahingonkorvausvelvollisuuden. Syytön ei saa kärsiä.

Joskus siitä selviää rahalla. Joskus summat nousevat niin suuriksi , esimerkiksi tulipalojutuissa, että summat ovat perinnässä parikymmentä vuotta. Se voi rasittaa tulevaisuutta ajoneuvojen rekisteröinnin, vakuutusten, vuokra-asuntojen, lainan saamisten yms. kannalta.

Mieleen kirpoaa omista jutuista jo lähes kymmenen vuoden takaa iso tulipalo, jossa korvaussumma oli kuusikymmentätuhatta euroa. Kuulusteluissa oli kolme kymmenvuotiasta poikaa. Summan jako kolmeen on helppo laskea, jopa minulle.

Joskus vahingot voi korvata omalla työllä. Varsinkin oikeushenkilöiden (kunnan, firmojen jne.) vahinkoja on korvailtu tekemällä maalaus-, piha- yms. hommia. Sovitteluprosessi on tässä hyvä. Sattuipa kerran tapaus, missä hyvin tehty työkorvaus mopolla tehdystä vahingosta poiki ihan kesätöitä firmasta.

Eli kaikkien poliisisarjojen äidin, Hill Street Bluesin ylikonstaapeli Esterhausin sanoin: ”Lets be carefully out there”.

Kaikki KIVA ei ole hyvästä.