Poikkeusolojen pähkinät osa 44

Kysymykset:

1. Mikä on Kangasniemen eteläisin saari?

2. Mikä on Puulan suurin syvyys ja missä syvin kohta sijaitsee?

3. Kuinka monta kummelia (merimerkkiä) Puulalla on?

a) 21 kpl

b) 43 kpl

c) 64 kpl

4. Milloin Kangasniemen nykyisen paloaseman ensimmäinen osa on valmistunut?

5. Mitä tarkoittaa varppaaminen?

6. Minkälaisen tulipalon sammuttamiseen soveltuu käsisammutin, jonka merkintä on 21A-183B?

7. Mikä kangasniemeläinen merkittävä teollisuuslaitos sijaitsi nykyisen uimalan kohdalla 1900-luvun alussa?

8. Kuinka monta kuntaa kuuluu Etelä-Savon maakuntaan?

9. Minä vuonna Kangasniemi valittiin Suomen kauneimmaksi kunnaksi MTV:n järjestämässä kilpailussa?

10. Minä vuonna pidettiin Kangasniemellä suuri maatalousnäyttely?

Oikeat vastaukset löytyvät 4. helmikuuta ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Kysymykset laati Tuomo Halmeslahti, joka haastaa ensi viikon kysyjiksi Armi ja Jarmo Laitisen.