Essote avaa yli 85-vuotiaiden rokotusaikoja – rokotussarjan annosväliä pidennetään 12 viikkoon

0

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on todennut, että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Tämä tuo lisää mahdollisuuksia pistää ensimmäisiä rokoteannoksia, tiedottaa Essote.

– Essote reagoi tilanteeseen nopeasti ja siirrymme välittömästi noudattamaan uutta suositusta. Tämä mahdollistaa varsinkin korkeimmassa riskissä olevien ikäihmisten nykyistä huomattavasti nopeamman rokottamisen, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Varsinkin Essoten alueen palvelutalojen tehosterokotteiden antaminen muuttuu myöhemmäksi huomisesta torstaista lähtien.

– Toisia rokoteannoksia eli tehosteita annetaan vasta 12 viikon kohdalle ensimmäisestä annoksesta. Tämä vapauttaa rokotteita siten, että avaamme yli 85-vuotiaiden rokotusten ajanvarauksen uudestaan torstaina 4. helmikuuta iltapäivällä. Alkuvaiheessa aikoja on toki niukasti, mutta tietojemme mukaan meille toimittavien rokotemäärien pitäisi kasvaa 15. helmikuuta alkaen. Samalla aikoja tulee lisää varattavaksi, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Ajanvaraus yli 85-vuotiaiden koronarokotuksiin löytyy Essoten nettisivujen kautta täältä.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on todennut, että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon, tiedottaa THL.

-Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Samalla pidempi annosväli auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta, kun pienissä erissä saapuvat annokset riittävät entistä useammalle. Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa.

THL:n mukaan odotettavissa on, että Suomeen saatavien rokoteannosten määrä kasvaa kevään mittaan niin, että rokotteita riittää myös rokotussarjan toisten annosten antamiseen ja yhä useampi väestöryhmä pääsee rokotusten piiriin. THL suosittelee, että myös jo ensimmäisen annoksen saaneiden rokotettujen toista rokotuskertaa siirretään eteenpäin uuden suosituksen mukaisesti.