Pääkirjoitus: Voisiko hallintosäännön käsittelyä lykätä?

Hallintosäännön uudistuksen valmistelu näyttää tuottavan suuria vaikeuksia. Joulukuussa kunnanhallitus palautti hallintosäännön takaisin valmisteluun. Tämän vuoden puolella asiaa on käsitelty sekä valtuustoseminaarissa että maanantaina kunnanhallituksessa. Monien valtuutettujen ja hallituksen jäsenten vaatimus on ollut, että hallintosäännön kustannusvaikutukset ja perustelut avattaisiin valmistelussa paremmin. Koska toivottuja muutoksia ja selvityksiä ei ole tehty, päätyi kunnanhallitus palauttamaan asian valmisteluun nyt jo toisen kerran.

Ehdotettu hallintosääntö muuttaisi joitakin nykyisiä virkanimikkeitä. Nimikemuutokset näkyisivät myös työntekijöiden palkkapusseissa. Kuntatyönantajien palkkatilastojen mukaan esimerkiksi hallintopäällikön tittelin muuttaminen hallintojohtajaksi kasvattaisi kuukausipalkkaa runsaalla tuhannella eurolla. Siirto rakennusmestarista kunnaninsinööriksi nostaisi kuukausipalkkaa noin 900 eurolla.

On kovin outoa, että päätettäväksi tuodaan asioita, joiden perusteita ja kustannusvaikutuksia ei haluta avata. Siksi onkin hyvä, että hallituksen jäsenet nyt pitävät tiukasti kiinni läpinäkyvän päätöksenteon periaatteista.

Kangasniemellä ollaan tilanteessa, jossa uuden kunnanjohtajan valintaprosessi on juuri käynnistymässä. Olisiko parempi, että hallintosäännön uudistuksen kanssa odoteltaisiin uuden johtajan valintaa? Uusi johtaja voisi hyvinkin haluta päästä vaikuttamaan hallinnon tuleviin rakenteisiin.