Kolumni: Korona kurittaa harrastustoimintaa

0

Tammikuun toisella viikolla koitti se ilon ja onnen päivä, kun alle 18-vuotiaat jääurheilijat pääsivät taas Tehomet Areenalle jatkamaan harjoittelua ja sen osalta kiinni vähän normaalimpaan arkeen. Mahdollisimman turvallisten harjoitteluolosuhteiden maksimoimiseksi pyysimme ja saimme toiminnan toteuttamiseen selkeät ohjeet sairaanhoitopiiriltä ja kunnalta, ja annettuja ohjeita on noudatettu tunnollisesti. Tämä on tarkoittanut muun muassa aikuisten liikkumisen rajoittamista jäähallissa niin, että toiminnan kannalta vain välttämättömät henkilöt menevät sisään ja välttävät lähikontakteja. Ryhmien kokoa ja tilan käyttöä on myös mietitty uudelleen. Emme missään tapauksessa väheksy koronaviruksen muodostamaa uhkaa, ja vastuullinen menettelytapa on tällä hetkellä kaiken toiminnan edellytys.

Rajoitteet ja niiden vaikutusten jatkuva pohtiminen on ollut iso osa seura-aktiivien ja joukkueiden arkea jo pitkän aikaa. Epätietoisuus tulevasta on koko ajan läsnä, ja kausi soljuu eteenpäin käytännössä päivä kerrallaan ja tiedotustilaisuudesta toiseen. Esimerkiksi ringetessä pelitoiminta on tällä hetkellä pitkälti telakalla, koska suurin osa pelikavereistamme rakentelee lumiukkoja koronaviruksen leviämisalueilla. Melko todennäköistä on, että kausi jää pelien osalta osittain torsoksi niin kuin viime keväänäkin. Se on luonnollisesti iso pettymys lupaavan alkukauden jälkeen, mutta toisaalta olemme hyvässä asemassa, kun lasten ja nuorten ryhmät voivat kuitenkin harjoitella lajinomaisesti. Kaikille harrastajille se ei ole mahdollista. Tilanteen pitkittyessä ärtymyksen ja epäuskon tilalle on tullut tietynlainen tyyneys ja hyväksyntä. On muistettava, että emme ole asian kanssa yksin, vaan se koskettaa kaikkia. On myös pakko hyväksyä se, että tilanteen ratkaiseminen ei ole omissa käsissämme – voimme vaan tehdä parhaamme olemassa olevissa olosuhteissa.

Sosiaalisessa mediassa nousee lähes päivittäin esiin keskusteluja, joissa osa kritisoi lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamista, kun taas toinen puoli argumentoi, että näin lumitalvena hangessakin on kiva hyppiä ja peuhata. Liikuntaahan se on nimittäin sekin, ja niin sitä tehtiin myös ennen vanhaan, kun oli ensin hiihdetty parikymmentä kilometriä kouluun ja takaisin pakkasen paukkuessa ja suunnilleen susien ulvoessa kintereillä. Ei silloinkaan mitään halleja tai saleja ollut.

Voin vakuuttaa, että sisäliikuntapaikkojen ollessa suljettuina lumihangessa on hypitty ja hypitään varmasti edelleen ympäri Suomen, mutta se ei riitä loputtomiin, kun nuoren pelurin innokas mieli halajaa tekemään joukkuekavereiden kanssa sitä, mistä harrastuksessa on pohjimmiltaan kysymys. Enkä muutenkaan lokeroisi esimerkiksi joukkuelajin harrastamista pelkästään liikkumiseksi; se on monille elämäntapa ja sillä on myös merkittävä sosiaalinen ulottuvuus. Tavoitteellisesti harjoittelevat lapset ja nuoret liikkuvat joka tapauksessa, mutta myös muista syistä harrastavien mukana pysyminen on tärkeää niin henkilökohtaisella tasolla kuin myös joukkueiden ja seuratoiminnan tulevaisuutta ajatellen.

Sitten halleista ja saleista takaisin ulos. Kun suuri yleisö ei pääse toteuttamaan itseään sisäliikuntapaikoissa, ulkoliikuntapaikat nousevat arvoon arvaamattomaan varsinkin, kun olemme nyt saaneet nauttia talvisista keleistä. Ulkoliikuntapaikat ovat yksi omatoimisen liikkumisen kulmakivistä ja tarjoavat hyvinvointia ja tekemisen riemua vapaa-ajalle ikään ja taitotasoon katsomatta. Mailojen kolina, punaiset posket ja ilon kiljahdukset ulkojäällä kuin myös kevätauringossa kimalteleva latupohja lumisessa maisemassa ovat niitä pieniä, isoja asioita, jotka rikastuttavat arkea niin poikkeusaikana kuin muulloinkin.

Kirjoittaja on ringettevalmentaja ja seura-aktiivi