Poikkeusolojen pähkinät osa 43

0

Kysymykset:

1. Kaikki tietävät kuulantyönnön Kangasniemen ennätyksen 20,88. Mutta kenellä on kaikkien aikojen toinen sija Kangasniemen tilastoissa tuloksella 16,35?

2. Mikä erikoinen, jo käytöstä poistettu rakennelma sijaitsi Mikkelintien varressa, hiukan Kompiontien risteyksen jälkeen pellolla, golfkenttää vastapäätä?

3. Missä sijaitsee Kangasniemen ensimmäinen liikenneympyrä?

4. Minä vuonna tilanneharjoitukseen matkannut paloauto (Sisu K12) kaatui ojaan nykyisen Tokmannin kohdalla?

5. Mikä oli Javin Hilu?

6. Kumpaa tyyppiä esiintyy hirvillä Kangasniemellä vallitsevasti hanko- vai lapiosarvia?

7. Mikä on Kangasniemen ”kuntanumero” useassa eri virallisessa järjestelmässä?

8. Syvälahden lavaennätys on 13.5.1989. Lippuja myytiin 2630 kappaletta. Mutta ketkä kaksi artistia olivat silloin lauteilla?

9. Kangasniemen poliisiasemalla asioi viimeisenä oli Urpo Malinen. Mutta milloin asema sulkeutui?

10. Mikä oli nimeltään kangasniemeläisten nuorten miesten eroottinen tanssiryhmä, joka esiintyi Kutemajärven Seksifestivaaleilla?

Oikeat vastaukset löytyvät 28.1. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati Toni Reinikainen, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Tuomo Halmeslahden.