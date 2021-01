Majatalossa ollaan tänään yhteisellä tiellä

0

Vuoden ensimmäinen Majatalo-ilta lähetetään tänään keskiviikkona 27. tammikuuta kello 18 alkaen seurakunnan some-kanavien kautta. Viime viikolla vietettiin kristittyjen ekumeenista rukousviikkoa ja Majatalossa palataan tämän asian äärelle.

– Rukousviikko muistuttaa, että rakkaus ei näy vain puheissa, vaan teoissa, kirjoittaa presidentti Sauli Niinistö, joka on antanut julistuksen vuoden 2021 kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä.

– Vaikeina aikoina meidän sanamme ja tekomme punnitaan. Osallisuus on usein oman ja kanssaihmistemme vajavuuden kantamista, jatkaa presidentti.

Majatalo-illan vieraina ovat kirkkoherra Matti Tolvanen ja helluntaiseurakunnan pastori Eero Haarala. He kertovat, mitä kristittyjen ykseys tarkoittaa. Luvassa on myös yllätys, jossa he ovat mukana.

– Jeesuksen opetuslapset ja varhaiset kristityt mielsivät Jeesuksen seuraamisen tieksi. Jumalan valtakuntaan tie kulkee Kristuksen kautta, kertoo Eero Haarala Yhteisen tien Majataloon liittyvistä ajatuksistaan.

Vuoden ensimmäisessä Majiksessa on tuttu ohjelma. Illan laulut esittää Majatalon bändi Niina-Maria Tiihosen johdolla. Juontajina hääräilevät Päivi Kettunen ja Kangasniemen Majatalo-iltojen isä, nyt jo eläkepappi, Pirkka Sieviläinen. Jaakko Pirttiaho etsii rennolla tyylillään Raamatusta kristittyjen keskinäisen ykseyden sanomaa.

Tuula Suuronen muistuttaa, että rukouksessa voimme viedä kaikki arkisen elämän asiat Taivaan Isän käsiin. Majataloon voi lähettää rukouspyyntöjä suoraan Tuulalle, esimerkiksi tekstarilla numeroon 0400 143603.

Lämminhenkiseen Majatalo-iltaan on helppo osallistua, vaikka seurakunta olisi muuten jäänyt etäiseksi.

– Meillä ei mittailla kenenkään uskon määrää, vaan kaikki ovat tervetulleita. Tilaa riittää yhtä hyvin etsiväisille kuin toivovaisillekin, vakuuttaa Pirkka-pappi.

Yhteisen tien Majatalon laulut alkavat soida seurakunnan Facebook- ja YouTube -kanavien kautta keskiviikkona 27.1.2021. jo kello 17.50 alkaen.