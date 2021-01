Kolme uutta koronatartuntaa ilmeni Essoten alueella – karanteenissa yli 200 ihmistä

0

Essoten alueelta on löytynyt kolme uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Yksi tartunnoista on todettu Mikkelissä jo karanteeniin asetettujen joukosta ja kaksi tartuntaa on löytynyt Joroisista.

Lisäksi mikkeliläinen Juniori-Jukureiden juniorijoukkue on altistunut koronalle toisella alueella positiivisen testituloksen saaneen henkilön kautta. Joukkue on asetettu karanteeniin.

– Kaikkiaan alueella karanteenissa olevien määrä on noussut yli 200 henkilöön. Altistuneita on paljon, mutta alue jatkaa perustasolla, koska tartunnanjäljityksessä on ainakin vielä onnistuttu ja altistuneet saatu karanteeniin, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa. Altistumispaikat on luettavissa täältä.

Essoten alueella on rokotettu kertaalleen reilut 4700 asukasta ja tehosterokotteen on saanut reilut 300. Tällä hetkellä Essotella ei ole avoimia rokotusaikoja yli 85-vuotiaiden ajanvarauksessa. Niitä lisätään heti, kun Essote saa riittävästi rokotteita uusien ensimmäisten pistosten antoon. Essote myös tiedottaa uusista rokotusajoista.