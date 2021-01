Pääkirjoitus: Rantarakentaminen jatkuu vilkkaana

0

Korona on tuonut Kangasniemellekin paljon hankaluuksia. Poikkeusoloilla on kuitenkin ollut myös myönteiset seurauksena. Viime vuoden aikana muuttoliike vilkastui, asuntojen ja varsinkin kesämökkien kauppa kävi kuumana ja poikkeuksellisen innokkaasti olivat liikkeellä myös rakentajat ja remontoijat.

Kunnan teknisessä lautakunnassa myönnettiin viime vuoden aikana poikkeuksellisen paljon, kaikkiaan 15, rantarakentamisen poikkeamislupia. Lupien myötä rannoille nousee uusia omakotitaloja, kesämökkejä ja rantasaunoja. Lisäksi toteutetaan vanhojen rakennusten laajennuksia ja remontteja.

Viime vuoden viimeiset poikkeamisluvat myönnettiin lautakunnan joulukuun kokouksessa, joten selvää on, että rakentamisen ja remontoinnin buumi jatkuu vahvana tämänkin vuoden puolella.

Puula ja muut järvet ovat Kangasniemelle mittava voimavara. Maallemuutto kiinnostaa suomalaisia nyt aiempaa enemmän. Etätyö ja esimerkiksi kesämökkien muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi monipuolistavat Kangasniemen mahdollisuuksia. Mökkikunta voi jatkossa muuttua vakituiseksi asuinpaikaksi. Ja ainakin mökillä vietettävä aika voi venyä viikoista kuukausiksi, kun mökki on remontissa muuttunut viihtyisämmäksi ja paremmin varustelluksi.